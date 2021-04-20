CHP, Valiliğe dava açtı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Binası'na asılan '128 Milyar Nerede' afişinin Valilik kararıyla indirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Binası'na asılan '128 Milyar Nerede' afişinin Valilik kararıyla indirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, afişin Valilik kararıyla indirilmesine ilişkin olarak İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı.

Sandıkta milletten altıkları yetkiyle iktidardan hesap sorduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, vatandaşın bize sandıkta verdiği görevin gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye'yi işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, bu milletin parasını, fakirin fukaranın parasını ne yaptınız diye AK Parti iktidarından hesap sormak bizim vatandaşa borcumuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizden aldığımız görevi yerine getiriyoruz. İl ve ilçe binalarına asılan afişlerin yasaklama gerektirecek bir içeriğe sahip değildir. Herhangi bir suç unsuru taşımamaktadır. Adıyaman Valiliğinin asılan afişleri toplatma kararı hukuka aykırıdır" dedi

Tutdere açıklamasının devamında, "Siyasi partiler, hem siyasi partiler kanunu gereği hem de anayasa gereği kendi siyasi çalışmalarını yapmakla görevlidirler. Yurttaşlarımızın hakkını sorgulayan afişlerimiz sarayın talimatıyla valiliklerce toplatılmaktadır. Alınan bu karar hem hukuka hem de vicdana aykırıdır. Valilik tarafından alınan bu kararın iptali için, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı olarak yürütmeyi durdurma kararı istemiyle İdare Mahkemesine dava açtık" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı