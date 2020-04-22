CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Üsküdar, Güncel

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın dün gece ifadesi alındı.

22.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:45
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim
–CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın  dün gece ifadesi alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçağdaş'ın, ""İnşaat var mı diye fotoğraf çektim" dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' olarak gösterdiği öğrenildi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarıda bulunduğu, cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

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- İstanbul

Kaynak: DHA

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