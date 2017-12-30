CHP Uşak Olağan İl Kongresi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak İl Başkanlığı 36. Olağan İl Kongresi yapıldı.



İstanbul Düğün Salonu'nda yapılan kongrede açılış konuşmasını yapan CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, görev süresini değerlendirdi.



Başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklayan Karaoba, görev süresince kendine destek veren tüm partililere teşekkür etti.



Nadi Sancar ve Çoşkun Mavioğlu'nun başkanlık için yarıştığı ve 281 delegenin oy kullandığı kongrede adaylardan Nadi Sancar 171 oy alarak yeni CHP il başkanı seçildi.



Kongreye CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve partililer katıldı.