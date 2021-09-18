CHP Uşak milletvekili Yalım, Banaz'da muhtarlarla buluştu - Haberler
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CHP Uşak milletvekili Yalım, Banaz'da muhtarlarla buluştu

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
CHP Uşak milletvekili Yalım, Banaz'da muhtarlarla buluştu

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Banaz'da muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Banaz'da muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Banaz Muhtarlar Derneğinde düzenlenen toplantıda muhtarların dile getirdiği su ve bekçi sıkıntılarını not alan Yalım, gerekli yazışmaları yapacağını ifade etti.

Yalım ve muhtarlar daha sonra pazar ve esnaf ziyareti yaptı.

Yalım'a Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, CHP Banaz İlçe Başkanı Kadir Tümer, İl Genel Meclisi Üyesi Kürşat Ceylan, Muhtarlar Derneği Başkanı Remzi Taşçı da eşlik etti.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP Uşak milletvekili Yalım, Banaz'da muhtarlarla buluştu - Haberler
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