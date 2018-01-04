CHP Uşak İl Başkanı Sancar Mazbatasını Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak İl Başkanı seçilen Nadi Sancar, mazbatasını aldı



Sancar ve beraberindeki partililer, bugün İl Seçim Kuruluna giderek mazbatayı aldı.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Sancar, kongre sürecinin olgunlukla geçtiğini belirterek görev süresi boyunca partisinin çıkarları doğrultusunda hizmet sunacağını söyledi.



CHP'nin demokrasinin güvencesi olduğunu belirten Sancar, "Yerelde ve genelde CHP'yi iktidar yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda tüm partililere görev düşüyor." dedi.