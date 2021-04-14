CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
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CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel
CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanlığı binasının balkonuna asılan '128 milyar dolar nerede?

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanlığı binasının balkonuna asılan '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart, savcılığın talimatıyla polis ekiplerince çağrılan merdivenli itfaiye aracıyla indirildi.

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı binasına '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart asıldı. Parti binasına asılan pankartın kaldırılacağı, savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince parti yöneticilerine bildirildi. Bölgeye çağrılan merdivenli itfaiye aracıyla asılı olan pankart indirildi. Pankartın indirilmesi sırasında olayı protesto eden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, "Soru sormanın dahi suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz, 128 milyar dolar nerede? Biz bu soruyu her gün her dakika soracağız, bunu sormak anayasal hakkımız, kimse bizi susturamaz" dedi.Pankartın indirildiği sırada olay yerine gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP'li belediye meclis üyesi Burhan Irk, ve CHP Turgutlu eski ilçe başkanı Yakup Çilel yaşanan duruma tepki gösterdi ve alkışlarla protesto etti.


CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı
CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na asılan pankartı polis kaldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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