CHP Tunceli İl Örgütünden "Öğretmeni Serbest Bırakın" Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Örgütü, Pülümür karayolunda kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.



CHP İl Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın yaklaşık üç hafta önce memleketi Gümüşhane'ye giderken Pülümür yolu üzerinden kaçırıldığı hatırlatılarak, "Geçen zaman süreci içerisinde yakınları ve vicdani duyarlılığa sahip bütün yurttaşlarımızla birlikte öğretmenimizin sağ salim aramıza dönmesini dileyerek sabırlı ve umutlu bir bekleyiş sürdürdük. Bilinmelidir ki yaşam ve özgürlük her yurttaşın temel ve vazgeçilmez hakkıdır. Artık günümüze acı bir haberle uyanmak, bir yurttaşımızın ve öğretmenimizin daha acısını duymak istemiyoruz. Sadece Tunceli değil bütün ülkede huzurun ve barışın hüküm sürmesini diliyor ve bunun için dua ediyoruz. Bugün, öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın özgürlüğüne kavuşması için çağrıda bulunuyoruz. Umuyoruz ki daha önce ilimizin değerli sivil toplum örgütleri ve bugün Partimiz tarafından yapılan çağrılar sonuç verir ve bir insanımız öğretmenimiz sevdiklerine, mesleğine ve öğrencilerine kavuşur" denildi. - TUNCELİ