CHP Trabzon Milletvekili Kaya, nakliyecilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine çağrıda bulunarak, Gürcistan üzerinden Rusya ve Türk cumhuriyetlerine ihraç ürünü taşıyan nakliyecilerin dozvola belgelerinin bir an önce temin edilmesini istedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine çağrıda bulunarak, Gürcistan üzerinden Rusya ve Türk cumhuriyetlerine ihraç ürünü taşıyan nakliyecilerin dozvola belgelerinin bir an önce temin edilmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 300 tırın 15 gündür Sarp Sınır Kapısı'nda beklediğini söyledi.

Yetkililerin, soruna çözüm üretmediğini savunan Kaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine çağrıda bulunuyorum, nakliyecilerimizin dozvola belgelerini bir an önce temin edin. Nakliyecilerin sesini artık duyun. Onlara hep birlikte sahip çıkalım, sorunlarının çözülmesi konusunda el verelim." dedi.

Birtakım illegal oluşumların, Gürcistan üzerinden transit yük taşıyan firmaları arayarak, "Tırınızın Gürcistan'da kontrol amaçlı durdurulup içindeki malların tane tane sayılmaması için bize 1500 ila 2000 bin dolar ödeyeceksiniz." dediğini iddia eden Kaya, bir tır sürücüsünün cep telefonu uygulaması aracılığıyla yaptığı yazışmaların dökümünü basın mensuplarıyla paylaştı. Ahmet Kaya, "Birçok tırcımız, bu muameleye maruz kalmamak için maalesef bu paraları ödemek zorunda kalıyor. Ödemezseniz, tırınız durduruluyor. Tırınızın içinde taşıdığınız mal darmadağın ediliyor, tek tek sayılıyor ve günlerce bekletiliyorsunuz. Ama nakliyecilerin deyimiyle, çete üyelerine bu ücreti öderseniz tırınız hiç bekletilmiyor, aranmıyor. Bu sıkıntının ivedilikle çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın, Gürcistan plakalı bir tırdan 21 ton yük için 25, Türk plakalı bir tırdan ise 425 dolar yol geçiş ücreti aldığını ileri süren Kaya, Azerbaycan tırlarının Türk kara yollarını ücretsiz kullandığını, söz konusu uygulamanın, kardeşlik ve dostluk ilişkilerine sığmadığını ve ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu