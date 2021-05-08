CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Anneler Günü'nü kutladı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, her çocuğun ilk rehberi, ilk öğretmeni ve ilk dayanağının anneleri olduğunu belirtti.

Annelerin en kıymetli varlıklar olduğunun altını çizen Kaya, "Kaç yaşında olursak olalım, annelerimizin yanında hepimiz çocuk gibiyiz. Anne öğretmendir, anne yardır. Annelerin yüzünün güldüğü yerde huzur, mutluluk, refah ve hayat vardır. Tüm fedakar annelerimizin ellerinden öpüyor, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, annelik duygusunun, yeryüzündeki en yüce duygulardan biri olduğunu vurgulayarak, "Evladını koruyup kollamak, onun topluma faydalı bir insan olarak yetişmesini sağlamak, ona mutlu bir gelecek sağlamak, evladının hiçbir şeyini eksik bırakmamak tüm annelerimizin ortak hayalidir. Annelerimizin bu isteklerini gerçekleştirebildiği bir Türkiye, mutlu ve huzurlu yuvalara sahip annelerin yüzünün güldüğü bir Türkiye diliyorum, bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir annenin evladının geleceğinden endişe duymaması gerektiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bunu sağlamak siyasetin başlıca görevlerinden biridir. Çocuklarına iyi ahlakı, insanlığı, vicdanı, dürüst ve onurlu yaşamayı öğreten annelerimiz sadece çocuklarını değil, toplumlarımızın da güzel geleceğinin güvencesidir. Annelerimiz, yetiştirip büyüttüğü evlatlarıyla kendi tarihlerini yazarlar. Yazdıkları tarih bir millete ışık olabilir. Bunun yegane örneği Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'dır. Bunun yegane örneği şehit annelerimizdir. Bunun yegane örneği sağlık çalışanlarımızın anneleridir. Başta Zübeyde Hanım olmak üzere vefat eden tüm annelerimizi rahmetle anıyorum. Başta kıymetli anacığım ve eşim olmak üzere, yavrularının derdiyle dertlenen tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı