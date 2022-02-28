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CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu

CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı sona ererken, seçim sonucunda yeni başkan Övünç Demir oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı sona ererken, seçim sonucunda yeni başkan Övünç Demir oldu.

CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı yaşandı. İlçe kongresinde başkanlık için 3 aday yarıştı. Kongrede 378 delegenin 373'ü oy kullandı. Seçim sonucunda Övünç Demir 152 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde Faruk Akpınar 122 oy alırken, Yıldız Sivrikaya ise 98'de kaldı, 2 oy geçersiz sayıldı. - İZMİR

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Torbalı, Politika, Haberler

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