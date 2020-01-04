CHP Tomarza İlçe Kongresi yapıldı

04.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:42

Kayseri'de, tek liste ile gidilen CHP Tomarza İlçe Kongresinde mevcut başkan Ertan Demirezen yeniden seçildi.

Tomarza Halk Eğitim Salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Demirezen, herkese teşekkür ederek, "Yapılan kongremizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İlk günkü aşkla partimizi iktidar yapana kadar gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Demirezen, kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye katılan CHP İl Başkanı Ümit Solak, Ertan Demirezen'i tebrik etti.

Kaynak: AA