CHP Tokat Milletvekili Durmaz Başkan Demirtaş'ı Ziyaret Etti

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ DURMAZ BAŞKAN DEMİRTAŞ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve beraberindeki CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel makamında misafir etti.

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ DURMAZ BAŞKAN DEMİRTAŞ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve beraberindeki CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel makamında misafir etti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a belediye makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Demirtaş, ülke gündemi hakkında görüştüğü Durmaz ile bir süre karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için Milletvekili Durmaz'a teşekkür eden Başkan Demirtaş, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre