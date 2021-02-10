CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan İnce'yi destekleyen 329 üye istifa etti
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CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan İnce'yi destekleyen 329 üye istifa etti

10.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:56
CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan İnce'yi destekleyen 329 üye istifa etti

İZMİR'de CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ni destekleyen 329 üye istifa etti.

İZMİR'de CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ni destekleyen 329 üye istifa etti. İstifa edenler adına açıklama yapan İlhan Ersöz, "Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sadece lafta açıklamalar yapmakta, halkın derdine derman olamamaktadır" dedi.

CHP'den istifa ettiklerini Yeni Mahalle'de düzenledikleri basın açıklamasıyla duyuran grup adına konuşan İlhan Ersöz, "Sayın Genel Başkan ve ekibi maalesef tabanın duyduğu sıkıntıları bile görememektedir. Bizler, toplumun bölünüp, kendilerine yakın olmayanları ötekileştiren yönetiminden memnun değiliz. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma kararı aldığını açıklarken söylediği,  "ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal diyen ancak Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" sözlerini hatırlatan Ersöz, şunları söyledi: "İnce'nin yaptığı gerekçeli açıklamalardan dolayı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir Tire CHP üyeleri, 'Memleket Hareketi' öncüleri olarak bizleri, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Memleket hareketi öncüleri olarak, bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınları için milletimizle beraber 'Memleket Hareketi'nde toplanıyoruz. Tüm vatanseverleri bu hareketin içinde görmek istiyoruz."

Ersöz, ilçede CHP'den istifa edeceklerin sayının daha da artacağına inandığını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğit SOYLU

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