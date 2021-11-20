CHP Tepebaşı'ndan Başkan Ataç'a ziyaret

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Şide ve CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Çiftçi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın siyasi parti temsilcileri ile temasları devam ediyor. CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Şide ve CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Çiftçi de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Dalgıç, Şide ve Çiftçi, parti çalışmalarına ilişkin Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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