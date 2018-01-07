CHP Tekirdağ'da Ökten ile Yola Devam Dedi

CHP Tekirdağ İl Başkanlığına Recep Ökten tekrardan seçildi.



Tekirdağ Atatürk Spor Salonundaki CHP Tekirdağ 36. Olağan İl Kongresine CHP Tekirdağ Milletvekilleri, Faik Öztrak, Emre Köprülü, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mevcut İl Başkanı Recep Ökten ile Gülşen Tufan'ın listelerinin yarıştığı kongrede oluşturulan divana CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer seçildi. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Recep Ökten 314 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanlığına seçildi. Diğer aday Gülşen Tufan ise 304 oy aldı. - TEKİRDAĞ