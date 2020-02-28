CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
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CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi.

28.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:50
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

(CHP) Grup Başkanvekili , olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi.


Özgür Özel, 'deki saldırı sonrası yaptıkları toplantıda aldıkları karara istinaden bugün tüm CHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Özel, "Yarın saat 14.00'te Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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