CHP, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'ndan çekildi
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CHP, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'ndan çekildi

CHP, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'ndan çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'ndan CHP'li üyeler çekilme kararı aldı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'ndan CHP'li üyeler çekilme kararı aldı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'nun CHP'li üyeleri TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin, komisyondan çekilme gerekçelerini anlattı. Taşcıer, komisyonun amacından saptığını savundu. Tarihe not düşmek için komisyonda bulunmaya karar verdiklerini; ancak yaşananların, artık komisyona iştirak etmelerini imkansız hale getirdiğini vurgulayan Taşcıer, Komisyon Başkanı AK Parti'li Öznur Çalık'ın hemen her toplantıda müzakere ortamını engelleme çabası içinde olduğunu öne sürdü. Taşcıer, CHP'li üyelerin taleplerinin dikkate alınmadığını, davet edilenlere sorularını yöneltmek için yeterli süre tanınmadığını öne sürerek, "Bu komisyonun ardında iktidar partisinin başkaca amaçlarının olduğunu görüyoruz. Komisyonun resmiyetteki amacı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi olsa da Cumhur İttifakı'nın ajandası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak bir zemin yaratmaktır" dedi.

Hatay Milletvekili Şahin de, "Kadın haklarını ve kadınların yaşam hakkını savunmayı, 'mış' gibi yapmayı adet edinen tavır sürdürüldü, bu da yetmezmiş gibi İstanbul Sözleşmesi'ni karalama kampanyalarına destek veren, sözleşmeyi hedef gösterenlere söz verilerek, 42 milyon kadının yaşam çığlıklarına itibar edilmedi" dedi.

Samsun Milletvekili Hancıoğlu da komisyonun adeta kadına yönelik şiddet konusunda kamu kurumlarını aklama komisyonu gibi çalıştırıldığını iddia etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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