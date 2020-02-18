CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Salondakilerin alkışlaması Salondan ve katılımcılardan görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
18.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:04
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
Salondakilerin alkışlaması
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantıda konuşma yaptı.
Kaynak: AA