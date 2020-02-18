CHP TBMM Grup Toplantısı
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CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Salondakilerin alkışlaması Salondan ve katılımcılardan görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

18.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:04
CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun salona girişi

Salondakilerin alkışlaması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantıda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: CHP TBMM Grup Toplantısı
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