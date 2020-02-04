CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Kılıçdaroğlu'nun oturması Salondakilerden görüntüler Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmak için kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılar CHP TBMM Grup...
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması
Kılıçdaroğlu'nun oturması
Salondakilerden görüntüler
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmak için kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondaki katılımcılar CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.