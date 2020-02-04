CHP TBMM Grup Toplantısı
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CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Kılıçdaroğlu'nun oturması Salondakilerden görüntüler Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmak için kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki katılımcılar CHP TBMM Grup...

04.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:18
CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun gelişi

Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması

Kılıçdaroğlu'nun oturması

Salondakilerden görüntüler

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmak için kürsüye çıkması

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Salondaki katılımcılar CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: CHP TBMM Grup Toplantısı
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