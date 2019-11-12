CHP TBMM Grup Toplantısı

12.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikasının ihalesinin ne zaman, nerede yapıldığını sordu.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında "Uzel Makina mağduru" işçileri tarafından Atatürk portresi hediye edilen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunlar çözülebilir ama çözmeyenler var. Biz bu sorunları çözeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bizim makam, mevki, para, saray beklentimiz yok. Tek beklentimiz var: Bu memlekette herkes huzur içirde yaşasın." diye konuştu.

Demokrasiyi mutlaka getireceklerini, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette huzuru da barışı da kardeşliği de getireceğiz." dedi.

İşçilerin sorunlarıyla ilgili işçi konfederasyonlarının bir araya gelmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Konfederasyon, bir siyasal partinin arka bahçesi olmamalı. Birilerinin arka bahçesi olacaksa işçilerin arka bahçesi olmalı." diye konuştu.

Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatından duyduğunu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir demokrasi, güzelik, bilim abidesiydi. Toplumun her kesimi bir şekliyle saygı duyardı. Özelleştirmelere karşı büyük mücadeleler verdi. İşçilerin haklarını sonuna kadar savundu. Uluslararası birçok ödülün sahibi de oldu. Bütün bunların hepsi bir kenara Mümtaz hoca Türk akademik dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi. Allah'tan rahmet diliyoruz". dedi.

10 Kasım'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anmalarının gerçekleştirildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal'i anmak, anlamak farklı bir şeydir. Mustafa Kemal deyince gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz. 12 Eylül askerlerinin öğrettiğini anlamıyoruz. Mustafa Kemal demek üretim, alınteri demektir. Mustafa Kemal demek, 600 yıllık Osmanlı imparatorluğunun kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demektir; her alanda üretmek ve çalışmak demektir. Mustafa Kemal demek genç Türkiye Cumhuriyetini bütün dünyaya kabul ettirmek demektir. Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve anacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Mustafa Kemal demek kendi silah sanayini yabancı ülkeye peşkeş çekmemek demektir." Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili sorular sorduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bu fabrikanın değeri 20 milyar dolar. Avrupanın en büyük tank üretim merkezlerinden birisi. Bunu 25 yıllığına BMC Grubuna yani Ethem Sancak'a ve Katar ordusuna verdi. İhaleyi ne zaman nerede yaptın? Bunu bilmeye hakkım var. 82 milyonun vergisi var o fabrikada. Nerede ihale yaptın? İhale ilamı nerede yayımlandı? 'Öğrenemezsin' diyorlar. Niçin? Sen kalktın oradaki bütün devlet sırlarını Katar ordusuna verdin. Niye, hangi gerekçeyle veriyorsun? Ben bunu hepimizin adına sormak zorundayım. 20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çektiniz?" sorularını yöneltti.

(Sürecek)

Kaynak: AA