CHP TBMM Grup Toplantısı

15.10.2019 17:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsiz sayısının 1 milyon 65 bin arttığını belirterek, "Sarayda işsiz kalan var mı? Sarayda oturan ailelerin çocukları işsiz mi? Onlar işsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'nin olası savaş suçlarına zemin hazırladığı" ifadesiyle Türkiye'yi açıkça tehdit ettiğini ileri sürdü.

Trump'ın "DEAŞ teröristlerinin tutukluluğundan Türkiye'nin sorumlu olduğunu ve gelecekte de sorumlu olacağını belirttiğini" de ifade eden Kılıçdaroğlu, hükümetin bunlara cevap vermediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Ben konuşunca dilleri bülbül gibi ötüyor. Trump sabah başka, öğlen başka, akşam başka. Ağızlarında bant var. Ne konuşursa konuşsun, tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kendi çıkarlarını, bekasını korumak zorunda olan Türkiye'dir. Yöneticiler sessiz kalıyorsa, hesabını veremedikleri bir sorun var. Cesaret edemedikleri bir şey var. Kalamazlar, kalmamalılar." diye konuştu.

"İktidara göre Türkiye'nin iki önemli sorununun plastik poşet kullanımı ve araçlarda sigara içilmesi" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu memleketin başka sorunu mu kalmadı? Akıl var, mantık var." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in işgücü istatistiklerine göre bu yılın temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısının 1 milyon 65 bin arttığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sarayda işsiz kalan var mı? Sarayda oturan ailelerin çocukları işsiz mi? Onlar işsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı? Bir babanın işsiz kalması halinde evde yaşanan dramı biliyorlar mı? Bu memlekette hala binlerce çocuk yatağa aç giriyor, ondan haberi var mı? Saraydakilerin asla haberi yok. Onlar ayrı, millet ayrı dünyada yaşıyor." eleştirilerinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok." dediğini anımsatarak, "Senin çocukların için geçerli bir kural zaten. Üniversiteyi bitirse de bitirmese de zaten devletin bütçesi, vakıflar onların elinde. Bir elleri yağda bir elleri balda. Sevgili Erdoğan, sen bir ailenin, annenin, babanın çocuğunu hangi hayallerle üniversiteye gönderdiğini biliyor musun? Çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamadığını, bu nedenle ailede huzur olmadığını biliyor musun?" şeklinde konuştu.

"Dut yemiş bülbül gibiler"

Asgari ücretin 2 bin 20 lira, açlık sınırının ise 2 bin 64 lira olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, 22 milyon 500 bin kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bütün asgari ücretliler, işsizler, fakirler size söylüyorum; artık oturup düşünme zamanı. Onlar köşeyi döndü, siyasete yırtık ayakkabıyla atılmışlardı. Bin 100 odalı saraylarda yaşıyorlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Senin pozisyonun hiç değişmedi, sen yine fakir kaldın. O zaman sandığa gidince demokratik dersini vereceksin. Unutulmaz bir ders vereceksin. Demokrasi, fakir, fukara adına, memleket için vereceksin. 'Yeter' diyeceksin." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçinin perişan edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, üreticilerin sesi olduklarını çünkü alın terine değer verdiklerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, Tank Palet fabrikasına ilişkin daha önce iki soru sorduğunu ancak cevap verilmediğini ifade ederek, "Hiç kimse bir şey söylemiyor. Dut yemiş bülbül gibiler." dedi.

Bu konuyu takip etmenin vatanı, bayrağı sevenlerin ortak görevi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Avrupa'nın en büyük, 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesini ben kendime yediremem, partime de yediremem. Milliyetçilik budur. Sonuna kadar takip edeceğiz. Milliyetçi geçinenlere sonuna kadar kapak olsun." şeklinde konuştu.

"Neden bizim askerimiz şehit olsun?"

Barış Pınarı Harekatı'na tekrar değinen Kılıçdaroğlu, yeni şehitlerin gelmemesini temenni etti. Kılıçdaroğlu, bütün annelerin, çocuklarının yara almadan, şehit olmadan sağ salim evlerine dönmesi için dua ettiğini, kendilerinin de annelerin dualarının arkasında olduklarını söyledi.

"Oralar bizim topraklarımız değil, oralardan çekileceğiz. Neden bizim askerimiz şehit olsun?" diyen Kılıçdaroğlu, "Esad'ın ordusu var, o kendi topraklarını koruyacak. Sen niye Esad'ın topraklarını korumak için oraya gidiyorsun, 'sonra çıkacağım' diyorsun. Hepimize düşen görevler var. Soğukkanlı olacağız, olayları dikkatle takip edeceğiz. Ne gerekiyorsa onu da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

-"Adreste vakıf yok"

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından şehit yakınları için toplanan paraların ne olduğunu uzun süredir sorduklarını, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının kuruluşunun Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Vakfın adres bölümünde sadece Ankara yazdığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"309 milyon lira toplanmıştı. Ne oldu bu para? Vakıflar Genel Müdürlüğünün 13 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanı. Yönetim kurulu boş. Kim bu vakfın yönetim kurulu? Saray olunca boş oluyor galiba, malı götürdüler herhalde. Sormuştum, yine soruyorum; bu vakfın adresi niye yok? Ankara'da milyonlarca insan yaşıyor. Her insanın, her vakfın, her derneğin bir adresi var. 15 Temmuz Şehit Gaziler Vakfının adresi niye yok? Parayı yürüttüler, ondan mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde vakıfların telefon numaraları, adresleri var ama Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının telefon numarası, tebligat adresi yok. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının adresi telefonla soruldu, arkadaşlar verilen adrese gittiler, böyle bir vakıf orada yok. Vakıf Yönetim Kurulu niye yok, mal varlığı neden 10 milyon lira, para nereye gitti?"

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da "sivil darbe" yapıldığını öne sürerek, "Vatandaştan 'şehitlere, gazilere yardım yapacağız' diye toplanan paraların hesabının verilmediği bir dönemdeyiz. Ama sarayda oturanlar sanmasınlar ki biz bunu unutacağız. Sonuna kadar, kuruşu kuruşuna bunu takip edeceğiz. Benim 15 Temmuz şehit ve gazilerine verdiğim söz bu." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA