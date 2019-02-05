CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakarya'daki tank palet fabrikası yandaşlara satılacak. Bununla ilgili saraya soru soruyorum, bekçiden cevap geliyor. Bekçilik yapıyorsun eyvallah, sana yakışıyor eyvallah, ülkücülere yakışmıyor. Onların tamamı vatanseverdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, 17 Kasım'da 2018 tarihinde, piyasada 170 ilacın bulunmadığını açıkladığını, bugün bu sayının 417 kaleme çıktığını, hastaların ilaç bulamadığını söyledi.

Milyonlarca kişinin işsiz olduğu bir ülkede huzur olamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da işe alınacak 38 geçici işçi için bin 200 kişinin, Şanlıurfa Siverek'te alınacak 120 geçici işçi için 5 bin kişinin, Erzincan'da 2 bin geçişi işçi için 8 bin 320 kişinin, Rize'de 14 bin 691 kişinin başvurduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da bin kişilik kadro için 44 bin kişinin başvuruda bulunduğunu, kura çekiminin stadyumda yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, buna ilişkin bir fotoğraf gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu ilin yüzde 90'ının AK Parti'ye oy verdiğini, bunda bir akıl tutulması, bir yanlışlık olduğunu savunarak, Şanlıurfa'nın yerel seçimlerde ayağa kalkacağına inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir tweet atarak, ekonomiyi bozup, mahvedeceğini söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Ey Trump diyordu, şimdi boynu bükük emret Trump diyor. Trump konuşur, bunlar emredersiniz der bizim vatandaş konuşur, kulaklarını kapatırlar."ifadesini kullandı.

-"Teklife evet deyin"

Hortumcu piyasa ekonomisinin, vatandaşın cebinden çekip yandaşlara para aktaran bir düzen olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunun yeni başlayan bir düzen olmadığını, 17 yıldır uygulandığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, 70 bin kişinin paralarını İhlas Finansa yatırdığını, İhlas Finans yöneticilerinin, Ören ailesinin, 5 yıl içinde tasfiye edip, herkese parasını ödeyeceği sözü vermesine rağmen 18 yıldır, 70 bin mağdurun beklediğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, 2005'te Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak Akif Hamzaçebi ile birlikte İhlas Finansın TMSF'ye devredilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesine yönelik bir kanun teklifi verdiklerini, bazı AK Parti milletvekillerinin de desteklediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, bu maddenin TBMM Genel Kurulunda Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çıkarıldığını öne sürerek, "70 bin mağdura sesleniyorum; senin paranı hortumladılar, kul hakkını yediler. Aradan 18 yıl geçmiş, 9 ay sonra zamanaşımına uğrayacak. Bu para alınamazsa artık Ören ailesinin keyfine diyecek bir şey yok. 70 bin kişinin günahı kimin boynuna. Teklifimizi bugün Genel Kurula getiriyoruz, parlamentoda görev yapan vicdan sahibi AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti milletvekilleri, kul hakkından yanaysanız, alın terini, emeği savunuyorsanız, Allah'a inanıyorsanız bu kanun teklifine evet deyin." değerlendirmesinde bulundu.

"Köleliğini yapmak değil"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ordu'da yaptığı konuşmada, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik" ifadesini kullandığını söyledi.

Bir kurumun başında milli ibaresi varsa, bütün partilere eşit mesafede olması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kurumun temel amacı Türkiye'nin temel çıkarlarını savunmak, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, geleceğini güvence altına almaktır. Bir siyasal partinin köleliğini yapmak değil. MİT, bizim göz bebeğimizdir, Türkiye'nin güvencesidir, en önemli kurumlardan biridir, sıradan bir devlet kurumu değildir. Türkiye'nin geleceği konusunda söz sahibi kurumlardan biridir, iç ve dış politikada Türkiye'nin bekası için mücadele eden, politika oluşturan kurumdur. Bir partinin emrine vermişseniz demokratik devlet değil parti devleti söz konusu olur. MİT yetkililerinden çok açık net bilgi istiyorum; 81 milyonun önünde istiyorum, AK Parti'nin il, ilçe belediye başkanlarıyla ilgili bilgileri sizler mi hazırlıyorsunuz? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu sorunun cevabını kesinlikle bekliyorum. O kuruma saygı duyuyorum. Belli kurumlar vardır ki sıcak siyasetle ilgilenmez, bütün partilerle eşit mesafede olur, Genelkurmay, Diyanet, Gelir İdaresi Başkanlığı, MİT bunlardandır."

"Korumalığını kim yapıyor?"

Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dava açsın ispat edeceğim." dediğini anımsatarak, tazminat davası açıldığını ancak ispat hakkının verilmediğini savundu.

Bu iddiayı güçlendiren çok tipik örnek vereceğini öne süren Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in, haksız, hukuksuz şekilde 222 gündür, Osman Kavala'nın 15 aydır tek kişilik hücrede kaldığını söyledi.

Parası, arkası, dayısı olanın cezaevinden çıktığını, garibanın ise içeride olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bir kişi var, FETÖ'nün mali ayağında görevli, aynı kişi eğitim, medya, sivil toplum ayaklarında görevli. Adı Fettah Tamince. Bank Asya'nın önünden geçenler, apartman aidatını bu bankaya yatıranlar, on binlerce kişi tutuklandı bu beyefendiye hiçbir şey yapılmıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tamince'nin 17-25 Aralıktan sonra Zaman gazetesinin yüzde 10 hissesini aldığını, bu tarihten sonra FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile görüşmek üzere Pensilvanya'ya gittiğini, ancak kimlerle gittiği sorulduğunda adlarını ya da soyadlarını hatırlamadığını söylediğini anlattı.

Tamince'nin, FETÖ'nün sivil toplum örgütleri, sendikalarında yer aldığını, yaklaşık 150 milyon lira himmet parası topladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, emniyetin, MASAK'ın, MİT'in raporlarına rağmen Tamince'ye dokunulmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Tamince'nin korumalığını kim yapıyor, Tamince'ye bu dokunulmazlığı kim sağlıyor? Nedir bu adamın özelliği, avukatlığını kimler yapıyor? Birileri bunun avukatlığını yapıyor, bunun avukatlığını yapan ile Erdoğan'ın avukatlığını yapanlar aynı kişiler mi? Bu avukatlar güçlerini nereden alıyor, Erdoğan'dan mı Pensilvanya'dan mı alıyorlar? Bu avukatlar yargıda çete oluşumunu sağlayan avukatlar mıdır?"sorularını yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tamince'nin, 27 Ocak 2019'da Antalya'da belediye başkan adayları toplantısında protokol sırasında, İçişleri Bakanı'nın arkasında oturduğunu ifade etti.

-"Bekçiden cevap geliyor"

Sakarya'daki tank palet fabrikasının, yandaşlara satılacağını öne süren Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili saraya 9 sorduğunu, "bekçiden cevap geldiğini" savundu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bekçiden cevap istemiyorum, saraydan cevap istiyorum. Bekçilik yapıyorsun eyvallah, sana yakışıyor eyvallah, ülkücülere yakışmıyor. Onların tamamı vatanseverdir. Devletin silah fabrikasını hangi gerekçeyle Katarlılara satıyorsun? Ben soru soruyorum, bekçi cevap veriyor. Sevgili bekçi arkadaşım, ben sana soru sormuyorum, senin patronuna soruyorum. Benim milliyetçilik anlayışımda hiçbir silah fabrikası yabancı ülkelere peşkeş çekilemez. Benim milliyetçilik anlayışımda her şeyden önce vatanım, bayrağım gelir, canımdan çok daha önemlidir vatanım ve bayrağım. Benim milliyetçilik anlayışımda fakirin, fukaranın, garibanın, mazlumun hakkını korumak gelir. Benim milliyetçilik, vatan, insana sevgi anlayışımın özünde bu yatar. Ben birilerinin bekçiliğini yapmam, eğer bekçiliğini yapacaksam vatanın bekçiliğini yaparım. Tank palet fabrikasını satacaksın ama aynı Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle beraber Akdeniz'de petrol arayacak. Sarayda oturan patron ses bile çıkaramıyor. "

Bu arada grup toplantısının başlangıcında Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'a partiye katılımları dolayısıyla rozet taktı.

(Bitti)

Kaynak: AA