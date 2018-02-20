CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün öğrendik ki hükümet bu konuda bir çalışma yapıyormuş. Teşekkür ederiz. En azından bizim bir talebimizi duydular. Çocuk istismarına karşı en ağır cezayı getireceğiz ve bu konuyu sonlandıracağız. Nasıl sonlandıracağız? Bu konuyu eğitimle, cezayla sonlandıracağız. Bir toplumsal barışı, toplumsal huzuru sağlayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta geçirdiği operasyonun ardından ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Grup salonuna gelişinde partililer tarafından bir süre ayakta alkışlanan Kılıçdaroğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kendisine telefonla arayan siyasi parti liderlerine, bürokratlara ve partililere teşekkür etti.

Mücadelelerinin bir hak mücadelesi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, siyaseti kirlilikten arındırmak, herkesin rahatlıkla konuşacağı alan haline dönüştürmenin görevleri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Biz nasıl ülkemize cumhuriyeti getirdiysek, Allah'ın izniyle o cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak bizim namus borcumuzdur." diye konuştu.

Hocalı'da 26 yıl önce bir katliam yaşandığını ve o katliamı unutmadıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın acısının Türkiye'nin ve kendilerinin acısı olduğunu vurguladı.

O katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, "Türk halkının tamamının yürekleri Azerbaycan'la birlikte atıyor. Azeri kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Artvin Murgul'da Eti Maden'de bir süredir grevde olan işçilerin işverenle anlaşma sağladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şöyle bir tablo yaşıyor işçi kardeşlerimiz. Uzlaşma yapıldıktan sonra 179 işçiyi işe başlatıyorlar, 480 işçiyi işe başlatmıyorlar. Ben buradan saygıdeğer işverene seslenmek istiyorum; işçiler haklıydı, oturdun anlaşmayı yaptın, grevi sona erdirdin, 179 işçi geldi işe başladı. 480 işçinin günahı ne? Hangi gerekçeyle işe başlatmıyorsun? Buradan sendikalara da sesleniyorum; neden bu işçilerin hakkına sahip çıkmıyorsunuz? Neden bütün yükü benim sırtıma yüklüyorsunuz? Neden itiraz etmiyorsunuz? Neden mücadele etmiyorsunuz? 480 hane, bunlar hasıl geçinecek."

14 şeker fabrikası özelleşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Özelleştirme Kanunu'nda değişikli yaptığını ve böylece devlete gelir sağlayan 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesinin önünün açıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, buradaki işçilerin hakkını savunan tek partinin de CHP olduğunu söyledi.

İktidarın, "yargıya başvurulmasın" diye yasal düzenlemeler de yaptığını bildiren Kılıçdaroğlu, işçilere hitaben, "Kardeşim sen niye kendi hakkını, hukukunu savunmuyorsun? Devlet üstüne baskı kurarsa bana haber verceksin, ben gelip yanında kapı gibi durup hakkını savunacağım." dedi.

Yıllardır özelleştirmenin zararlarını hep anlattıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ekonomisi milli olmayan bir ülkede millilikten bahsedilemeyeceğini anlattı. Kılıçdaroğlu, özelleştirmenin ağırlığını daha çok Doğu ve Güneydoğu illerinin yaşadığına da dikkati çekti.

Kurultayları hatırlattı

CHP 36. Olağan Kurultayı'nı yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, burada iki genel başkan adayının demokratik bir şekilde yarıştığını söyledi.

Ardından yine ikişer adayın yarıştığı gençlik ve kadın kurultayı yaptıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, yeniden Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen ve salonda bulunan Fatma Köse'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bunları niye mi anlatıyorum? Memlekette demokrasi unutuluyor da onun için anlatıyorum. Bir kurultay yapıyoruz birden fazla aday çıkıyor ama bırakın onlarda kurultay yapmayı bir il başkanını bile kulağından tutup kapının önüne koyuyorlar, 'seni il başkanı yaptım' diyorlar. Seçim? 'Herkes gider gözü kapalı oraya oy verir' diyorlar. İnsanı robot yerine koyan bir anlayış. O nedenle hiçbir şey yapmıyorsak dahi bu ülkeye demokrasinin varlığını seçimle ortaya koyan tek parti CHP'dir."

Kadınlara 2019 hatırlatması

"Şimdi gelelim esas konuya" diyerek 2019'da yapılacak seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "2019'un en temel aktörleri kadınlar olacak. Kadınlar 2019'da Türkiye Cumhuriyeti'ne demokrasiyi getirecekler." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kadınların demokrasi konusunda daha duyarlı olmalarının bir zorunluluk olduğuna değinerek, "Kim sizi ikinci sınıf yurttaş görüyorsa onlara oy vermeyin. 15 yıldır ülkeyi yönetip de yoksulluğu bitiremeyenlere oy vermeyin. Yoksul ailelerdeki kadınlara sesleniyorum; 15 yıldır hala muhtaçsın. Ama bizim sözümüz var 4 yılda yoksulluğu bitireceğiz, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Televizyonlara çıkıyorlar bangır bangır konuşuyorlar iktidar kanadının televizyonları. Onların da sırtı sıvazlanıyor. '6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' diye fetva veren, görüş bildiren ve onlara da destek veren iktidara asla ve asla oy vermeyin. '6 yaşında çocuk evlenebilir', televizyonlarda söylüyorlar bunları. Kimseden ses yok... Başka bir şey olsa televizyonlar kapatılır, konuşanlar tutuklanır, içeriye atılır. Bunların sırtı sıvazlanmaz. Bütün kadın kardeşlerime söylüyorum; çocuklarınızı seviyorsanız, bu anlayışı Türkiye'ye getirmek isteyenlere asla asla ödün vermeyin."

İktidarın, eğitim düzenini de allak bullak ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "2019'da yeni bir tarih yazacağız, kadın en ön safta mücadelenin kahramanı olacak. Eğer onlara oy verirseniz çocuğunuzun geleceğini ateşe atarsanız." görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, kadınların, "Hangi partiye oy vereceğiz" diye düşünebileceğini belirterek, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkını biz getirdik. O zaman her kadın kardeşim kendisine bu hakkı getiren partinin arkasında duracak. 'Kadın evde otursun çalışmasın diye' konuşuluyor. Bütün kadın kardeşlerim şunu unutmasın; senin çalışmanın önündeki bütün engelleri kaldırmaya söz veren partiye, yani CHP'ye oy verceksin." ifadelerini kullandı.

Çocuk istismarı konusu

İktidarlarında çocuk istismarlarına karşı en ağır cezayı getireceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bugün öğrendik ki hükümet bu konuda bir çalışma yapıyormuş. Teşekkür ederiz. En azından bizim bir talebimizi duydular. Çocuk istismarına karşı en ağır cezayı getireceğiz ve bu konuyu sonlandıracağız. Nasıl sonlandıracağız? Bu konuyu eğitimle, cezayla sonlandıracağız. Bir toplumsal barışı, toplumsal huzuru sağlayacağız." diye konuştu.

CHP iktidarında yoksul aile kalmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, kız çocuklarının okuması için de ailelere özel destek vereceklerini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, kız çocuklarının okumasının, hayata tutunmasının en büyük arzuları olduğuna dikkati çekerek, çocukların sadece ve sadece devlet yurtlarında kalacağını ve bir yıl içinde yurt sorununu tamamen çözeceklerini bildirdi.

CHP iktidarında taşımalı eğitime son vereceklerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, "Çocuk neredeyse orada okul, öğretmen olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"2019'daki birinci hedefimiz, yerel yönetimler. Nereyi alacağız? İstanbul'u, Ankara'yı, Denizli'yi, Mersin'i, Antalya'yı, Adana'yı, Bursa'yı alacağız. Gerekli dersi vereceğiz. Bu ülkede demokrasi ne demektir, bu ülkede hep beraber huzur içinde yaşamak ne demektir, bizim CHP'li belediyelerin kendi kentlerine getirdikleri kültürü, özgürlüğü, yoksulluğu bitirmeyi, kırsalla kent arasında sağlıklı bir diyalog kurmanın tamamını bu kentlerde de yapacağız.

İkinci seçimimiz daha var. '50 artı 1' diyorlar. 50+1'i kabul etmiyorum, yok öyle bir şey. En az yüzde 60. Niye en az yüzde 60. Yüksek Seçim Kurulunun içindeki çete dahi bizim başarımıza gölge düşürmesin. Ben geçen bir televizyon programında 'YSK içinde bir çete var' demiştim, hemen suç duyurusunda bulunmuşlar. Çete ne demek? Okuyayım size, TDK'nin tanımı: 'yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korumak amacıyla bir araya gelmiş topluluk.' Yani yasa dışı iş yapmak için bir araya gelmiş topluluk. Şimdi, 'mühürsüz oy pusulaları geçerlidir' diye karar aldılar mı? Aldılar. Bu karar kanuna aykırı mı? Aykırı. Bir araya geldiler mi? Bir araya geldiler. Vallahi de billahi de siz çetesiniz. Neymiş efendim, suç duyurusunda bulunmuşlar. Asıl siz suçlusunuz, yasayı tanımıyorsunuz. Parlamentonun iradesini yok saydınız, kendi kendinize oturdunuz karar aldınız, neden? Talimat aldınız. Talimat alan bir çeteyi de ben yeni görüyorum. Muhalefet şerhi koyan bir kişiye saygımız var. YSK içindeki çetenin dahi bütün oyunlarına rağmen, en az yüzde 60'ı alacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

(Sürecek)