CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de barışın temelini atmak istiyorsan, Suriye'de gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsan, Suriye'de olaylar sonlandıktan sonra Türkiye, Suriye'de gerçek anlamda aktör olmak istiyorsa, Esad'la temasa geçmeli. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz de savunuyoruz, onlar da." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonu 36. Olağan Kurultayı yaptıklarını anımsattı.

Güzel bir kurultay gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Anayasanın askıya alındığı, yargı kararlarının uygulanmadığı, demokrasinin tümüyle askıya alındığı bir dönemde CHP, Kurultayı ile Türkiye'ye nefes aldırmıştır. Biz seçimlerimizle, tartışmalarımızla, öngörümüzle, önerilerimizle, gerçek anlamda bir demokrasi şölenini gerçekleştirdik. Hiçbir partide olmayan, en küçük ilçeden en büyük ile kadar her aşamada seçimle gelmiş, kurultaylarda da genel başkanları seçimle seçilmiş bir parti anlayışını, bir demokrasi anlayışını, Türkiye'nin tarihine 21. yüzyılda demokrasinin askıya alındığı bir süreçte yeniden yazdık. Bu tarih hepimizin ortak tarihidir." ifadesini kullandı.

Parti Meclisi (PM) için 488 başvuru yapıldığını ve bunun sevindirici olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın; CHP'yi yönetenler atamayla değil, seçimle iş başına gelirler. Herkesin bu gerçeği bilmesi gerekir." dedi.

CHP'nin diğer partilerle karıştırılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, olağanüstü şartlarda bir demokrasi şöleni gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, 8'i Bilim Yönetim Kültür Platformundan olmak üzere 60 PM üyesinin seçildiğini hatırlatarak, kurultayda Deniz Baykal'ı ve Enis Berberoğlu'nu da unutmadıklarını belirtti.

Baykal'a acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu bütün delegelerin oy birliği ile PM'nin onur üyesi seçtiklerini söyledi.

- Dış politika eleştirisi

Kurultayda Türkiye'nin 5 temel sorununu gündeme getirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu sorunların çözümü ile ilgili önerilerini de anlattıklarını bildirdi.

Bu sorunlardan birisinin dış politika olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikada bir batağa saplandığını, cumhuriyet tarihinde ilk kez uluslararası arenada bu kadar yalnızlaştığını, dış politikada yaşanan bütün bu olumsuzlukların iç politikaya da yansıdığını öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, egemen güçlerin söylemi üzerine dış politika oluşturulduğunu, onlar vazgeçtikten sonrada "aldatıldık" diyen bir iktidar tarafından Türkiye'nin yönetildiğini belirterek, "Türkiye'nin egemen güçlerin sözleriyle bir dış politika oluşturması asla kabul edilemez. Bu bizim cumhuriyet tarihimize ihanettir. Çünkü biz, cumhuriyetimizi egemen güçlerin beklentileri üzerine inşa etmedik, acıyla gözyaşıyla kanla kurduk. Asıl olan Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarıdır. Biz, bu doğrultudaki her politikaya koşulsuz destek veririz." diye konuştu.

- Onlar niye gitmiyor

Kurultayda bir gıda zehirlenmesi yaşandığını kendisinin de Numune Hastanesinde yatan partilileri ziyarete gittiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu arada diğer hastalarla da konuştum. Bu arada bir genç geldi yanıma 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranıyım ama size bir şey söyleyeceğim; bizim askerlerimiz Afrin'de, El Bab'ta şehit oluyorlar, 3,5 milyon Suriyeli var onlar niye gitmiyor kendi ülkeleri için mücadele etmiyorlar. Sen niye bunu dillendirmiyorsun?' dedi. Dedim vallahi ben bunları dile getirdim 'Suriyelileri Suriye inşa edildikten sonra Suriye'ye göndereceğiz' dedim. Bana yönelik olmayan saldırı kalmadı. Üstelik senin hayran olduğun Erdoğan en çok bana saldırdı. Irkçı dedi, faşist dedi... Şimdi o da benim dediğim noktaya geliyor. Söyledim yine söylüyorum; Suriye'de barışın temelini atmak istiyorsan, Suriye'de gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsan, Suriye'de olaylar sonlandıktan sonra Türkiye, Suriye'de gerçek anlamda aktör olmak istiyorsa, Esad'la temasa geçmeli. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz de savunuyoruz, onlar da. Bunu kiminle sağlayacaksın, Rusya'yla mı, ABD ile mi? Suriye'de yönetim belli. Sen düne kadar Irak merkezi yönetimi için de aynı lafları ediyordun, 'Bizim muhatabımız değil' diyordun ne oldu? Gittin önünde diz çöktün.' Ben diyorum ki ilerde önüne diz çökmeden bugünden arkadaşlarını görevlendir, gitsinler temasa geçsinler, 'biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanındayız. Suriye'de ne kadar terör örgütü varsa temizleyelim' deyin. El Nusra'sı, IŞİD'i, PKK'sı, PYD'si hepsini temizleyelim' deyin. Bu hem bizim hem Suriye'nin çıkarına."

- Eğitim sistemine eleştiri-

Eğitim sistemine eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de her 100 aileden 80'inin çocuğunun Türkiye'de değil, yurt dışında okumasını istediğini söyledi.

Ailelerin "İflas eden bir eğitim sistemi benim çocuğuma bir gelecek hazırlayamaz" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan bir ülke haline geldiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer bu eğitim politikası böyle devam ederse Türkiye bilgi çağını kaçırmış olur. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda keşfetti, şu anda her saniyede birden fazla buluş var. Eğer eğitim sistemini bilgi çağına uygun yeniden inşa etmezseniz bu treni kaçırırsınız, birilerinin ürettiği katma değeri yüksek ürünleri kullanır hale gelirsiniz. Katma değeri yüksek ürünleri biz üretmeliyiz. Öğretmen memnun değil, öğrenci memnun değil, kim memnun? Bana bir Allah'ın kulu 'ben şu gerekçeyle çok memnunum' desin. Aklı başında hiç kimse memnun değil. Çağdaş bir eğitim sistemini yeniden inşa etmeliyiz."

- Ekonomi değerlendirmesi

Türkiye'nin ekonomik alanda ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Ecevit Hükümeti'nin 2002'de bozulan ekonomiyi rayına oturtmak için çok ağır bedeller ödediğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, bu dönemde yeni kurumlar oluşturulduğuna değinerek, insanların çaresizliklerini ancak kendilerini yakarak anlatabildiğini savundu.

Geçtiğimiz günlerde TBMM önünde, Sivas'ta, Bolu'da işsiz, çaresiz kişilerin kendilerini yakmaya kalktığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Burada acı olan ise bir kişinin kendisini yakması gazetelerde, televizyonlarda haber dahi olmuyor. Korkuyorlar 'diktatörü kızdırırız' diye korkuyorlar. İşsizlik nedeniyle bir kişi kendini yakıyorsa bu dünyanın her yerinde haberdir, bu haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu medyayı da gün gelecek Batı'daki gibi özgür hale dönüştürmek bizim namus borcumuzdur. Bunu mutlaka yapacağız." ifadesini kullandı.

İşsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bugün eğer bir parça asgari ücrette artış varsa onun da CHP'nin söylemleri sayesinde olduğunu iddia etti.

Bu sabah bir işverenden mail aldığını belirten Kılıçdaroğlu, işverenin işçileriyle yaptığı zam pazarlığını anlattığını aktardı.

İşverenin, "işçilerin küçücük artışlar için sesleri titreyerek ricacı olduğunu" mailinde anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"(İnanın 20-30 lira artış için mahcup talepleri oldu. Aralarında AK Parti'ye oy verdiklerini bildiklerime, sizin reisiniz işçinin reisi değil ki diyorum. Bir gerçekle karşılaşmanın şaşkınlığı ile yüzüme bakıyorlar, sessizce anlıyorlar. OHAL var demokrasi yok. Savaş var, hukuk yok. Keşke bunlar konuşuluyor olsaydı. Dilerim ilk grup konuşmanızda ücretlerin artacağını anlatsanız. Reis işçinin reisi değil, emeklinin reisi değil, öğrenicinin reisi değil. Reis kimin reisi?) diyerek mailini bitiriyor. Ben ona cevap vereyim. Reis tefecilerin reisi, kimin reisi olacak. Halkın reisi değil. Milyarlarca dolar faizi kim ödüyor? Bunlar ödüyor. İşçiye, emekliye gelince para yok, tefeciye gelince milyar dolarlar var. Herkesin bunu bilmesi lazım. Demokraside de ciddi kayıplarımız var. Örnek mi? Yüzde 49,5 oy alan bir partinin genel başkanı ve başbakanı düşünün çağırıyorlar elinden bir dilekçe alıp kapının önüne koyuyorlar. Buna demokrasi mi diyeceğiz. Hayır. Halkın seçtiği belediye başkanına 'istifa edeceksin' diyorlar, 'etmem' derse aileye, çocuğa şantaj uyguluyorlar. Ağlayarak istifa etmek zorunda kalıyor. Buna da demokrasi diyorlar. 'Barış bildirisi imzaladı' diye hocaları kapının önüne koydular, buna da demokrasi diyorlar."

OHAL dolayısıyla anayasanın askıya alındığını öne süren Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin kararlarının dahi uygulanmadığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben merak ediyorum Anayasa Mahkemesi üyeleri niye orada oturuyor? Sizin kararlarınız zaten uygulanmıyor. Siz mahkeme değilsiniz ki. Alttaki mahkeme, saraya güven veren mahkeme, mahkemedir. Halkın mahkemesi değilsin kardeşim, halkın mahkemesiysen o kararı uygulatırsın ya da istifa edersin. Bu kadar basit. Alttaki adam 'ben bir tek kişiyi dinlerim o da reistir' diyor. 'Ben karar verirken reis nasıl karar vermemi istiyorsa öyle karar veririm' diyor. Anayasa Mahkemesi sesini dahi çıkaramıyor. İflas eden bir bir yargı düzeni ile karşı karşıyayız. Demokrasiden parti devletine, parti devletinden hanedan devletine dönüştük. Şu anda Türkiye'de hanedan devleti var. Binali Bey'in söylediklerinin de hepsi hikaye. Ne Başbakanı, hepsi hikaye. Bir kişi karar veriyor, herkes o kararları uyguluyor."

(Sürecek)