CHP TBMM Grubu'nda Covid-19 önlemi
CHP TBMM Grubu, Meclisteki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmalarını istedi.
26.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:32
CHP TBMM Grubu, Meclisteki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmalarını istedi.
Covid-19 salgını sürecinde TBMM'de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, TBMM'deki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi. CHP TBMM Grubu tarafından bu çerçevede milletvekillerine, "TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" mesajı iletildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA