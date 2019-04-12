CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı Sona Erdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim iptali bizim gündemimizde yok. Kesinlikle böyle bir konu görüşülmedi. Yeni seçim 5 yıl sonra" dedi.

CHP TBMM Grubu istişare toplantısı Maltepe'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da yaptıkları demokrasi nöbetini değerlendirdiklerini söyledi.

CHP için seçimlerin bittiğini ifade eden Altay, "Seçim bitmiştir. Bizim nezdimizde İstanbul 39 ilçe ve büyükşehir belediye seçimleri tamamlanmıştır. Ekrem İmamoğlu 13 bin 970 oy farkla İstanbul'un belediye başkanıdır. Bunu artık herkesin bir an önce kabul etmesi bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"YSK'nın olası bir seçim iptaline karşı nasıl bir tavır izleneceği yönünde bir görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki bir soruya Altay, "Seçim iptali bizim gündemimizde yok. Kesinlikle böyle bir konu görüşülmedi. Yeni seçim 5 yıl sonra. 2024 yılının Mart ayında yerel seçimleri yeniden yapacağız. Seçim iptali diye bir konu gündemimizde yok, olmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA