CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı
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CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı

CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı.

CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında yaklaşık 1 saat süren toplantıda, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nda görev alması nedeniyle ayrıldığı TBMM Katip Üyeliği için seçim yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in aday olduğu seçimde, Şahin'in çekilmesi üzerine Kılıç, 83 oyla TBMM Katip Üyeliğine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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