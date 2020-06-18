CHP, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı aday gösterdi CHP, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı aday gösterdi.

CHP, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı aday gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlık Divanında CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapıldığını anlatan Özkoç, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın seçildiğini söyledi.

Özkoç, Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in idare amirliğine; İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin katip üyeliklere seçildiğini kaydetti.

Bu adayları gösteren listenin TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanmasıyla seçim tamamlanmış olacak.

Özkoç, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 4 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'den seçilen ilk kişi olan Volkan Bozkır'ı tebrik eden Özkoç, kendisine başarı diledi.

Kamuya yapılan atamalarda liyakat esasının gözetilmediğini öne süren Özkoç, "Devlete yapılan atamalarda liyakata göre değil, 'Kendi yandaşımı nasıl bir yere getireyim.' anlayışıyla hareket ediliyor." ifadesini kullandı.

CHP'nin Millet İttifakı ile iktidar olmayı hedeflediğini belirten Özkoç, "Şu anda yoksulluk içinde olan esnafımıza, işçimize, çaresizlik içinde olan öğrencimize, kadınlarımıza, gençlerimize derman olabilmek için iktidara yürüyoruz. Türkiye'de her şeyin çaresi var. " diye konuştu.

Türk heyetinin Libya ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Özkoç, Türkiye'nin Akdeniz'deki politikasına destek verdiklerini ancak başka bir ülkedeki iç çatışmada taraf olmayı doğru bulmadıklarını vurguladı. Özkoç, "Akdeniz'deki anlaşmanın doğruluğunu bir kere daha ifade ediyoruz ancak çatışmalarda, iç savaşta taraf olmak Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi hakkını, hukukunu her alanda korumalıdır, dışarıda da korumalıdır ama bunun ölçüsünü 'yurtta barış cihanda barış' ilkesi içinde halletmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA