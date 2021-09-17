CHP Taşova İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

CHP Taşova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Taşova Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, burada yaptığı konuşmada, önceliklerinin devletin bozulan kurumlarını rayına tekrar oturtmak olacağını söyledi.

Demokratik devlet ilkesini Türkiye'de tekrar inşa edeceklerini anlatan Tuncer, "Parlamenter rejime geçip, çoklu demokrasiyi çoğunluğun değil, herkesin kabul ettiği sistemi geri getireceğiz. Medya özgürlüğünü getireceğiz, medyayı özgür kılmazsanız yolsuzlukları, haksızlıkları yazamaz." dedi.

Programa CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, Amasya Kadın Kolları Başkanı Zeynep Ateş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Bulut ile partililer katıldı.