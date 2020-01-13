CHP Tarsus İlçe Kongresi yapıldı

13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:21

Tarsus'ta, tek liste ile gidilen CHP Tarsus İlçe Kongresinde mevcut başkan Ozan Varal, yeniden seçildi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede, 345 delegeden 280'nin oyunu alan Varal, güven tazeledi.

Varal, yaptığı konuşmada sorun üreten değil, çözüm üreten bir yapıda örgüt çalışması yapacaklarını söyledi.

Kongreye CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bazı oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA