CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, mazbatasını aldı
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CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İlçe Başkanı seçilen Ozan Varal, mazbatasını aldı.

16.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:52
CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, mazbatasını aldı

İlçe Başkanı seçilen Ozan Varal, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Varal, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Varal, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri olağan genel kurulun partilerine yakışır bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Her zaman halkın içinde olacaklarını ifade eden Varal, vatandaşları dinleyerek sıkıntı ve beklentilerine çözüm üreteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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