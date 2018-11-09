CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı'ndan "Ezan Türkçe Okutulmalı" Diyen Öztürk Yılmaz'a Sert Sözler

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, "Ezan Türkçe okutulmalı" çıkışıyla tepki çeken ve parti disiplinine sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi.

"ÇIKMAYIN KARDEŞİM O KANALLARA"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kantekin, "Çıkmayın kardeşim o kanallara! Kanal yandaş, sunucu yandaş, katılımcılar yandaş... CNN Türk, NTV, Habertürk gibi kanalların tek amacı AKP dışı seçmene AKP algısı yürütmek" ifadelerini kullandı.

"NİYE BENİM İĞNEYLE BULDUĞUM OYU KALDIRIP ATIYORSUNUZ?"

Açıklamalarının devamında direk Öztürk Yılmaz'ı hedef alan Kantekin, "Niye benim Sultanbeyli'de iğneyle bulduğum oyu kaldırıp atıyorsunuz? Millet aç, işsiz, borçlu... Gündem bu" sözleriyle çıkıştı. Kantekin'in Öztürk Yılmaz'ı hedef alan tweeti, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

İşte Kantekin'in o paylaşımı;