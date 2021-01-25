CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan amatör futbol sektörünün geldiği duruma tepki Açıklaması
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CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan amatör futbol sektörünün geldiği duruma tepki Açıklaması

25.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:57
CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan amatör futbol sektörünün geldiği duruma tepki Açıklaması

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Kovid-19 pandemisinin durma noktasına getirdiği amatör futbol sektörü, 11 aydır kan ağlıyor.

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Kovid-19 pandemisinin durma noktasına getirdiği amatör futbol sektörü, 11 aydır kan ağlıyor. Profesyonel futbol takımı bulunmayan onlarca kentimizde futbol unutuldu." ifadesini kullandı.

Nuhut, yazılı açıklamasında, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının görülmeye başladığı günlerde Bölgesel Amatör, Süper Amatör ve Amatör Lig müsabakalarının "bilinmeyen" bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Bu durumun 81 ilde 6 bin takım ve en az 400 bin kişiyi olumsuz yönde etkilediğini, binlerce futbol emekçisinin işinden olduğunu aktaran Nuhut, Türk futbolunun öz kaynak düzeninin 11 aylık bir sekteye uğradığını belirtti.

Geçen yılın mart ayından bu yana amatör kulüplerde antrenörlük, malzemecilik ve idari görevlerde bulunan binlerce kişinin evine ekmek götüremez noktaya geldiğini ifade eden Nuhut, "Kovid-19 pandemisinin durma noktasına getirdiği amatör futbol sektörü, 11 aydır kan ağlıyor. Profesyonel futbol takımı bulunmayan onlarca kentimizde futbol unutuldu. Unutulmasın ki Türk futbolunun yurt içinde veya yurt dışında oynayan birçok önemli ismi, 11 aydır unutulan amatör liglerde yıldızı parlayıp profesyonel takımlara transfer olmuş futbolculardır." değerlendirmesini yaptı.

Spor Kurulu Başkanı Nuhut, on binlerce, yüz binlerce amatör futbol paydaşının isyanına Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının çare bulamadığını, konunun Bilim Kurulu'nun gündemine bile getirilmediğini öne sürdü.

Nuhut, şunları kaydetti:

"Pandeminin ilk günlerinde maske-mesafe-hijyen kuralları ile Süper Ligi, 2. ve 3. ligleri başlatan, alt liglere kadar basketbol, voleybol, hentbol, buz hokeyi gibi branşları deplasmanlı olarak organize eden sistem, Türk futbolunun tabanı amatör kümeleri görmezden gelmiştir.

Buradan gençlik yıllarında şimdiki İBB Spor adını alan İETT'de yıllarca amatör futbol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Sayın Ali Düşmez'i göreve çağırıyor ve amatörlerin sesini duyun diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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