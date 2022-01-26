CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut: "Sporcuyu önceleyen yasayla yola çıkıyoruz"

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, sporcuyu önceleyen bir yasayla yola çıkacaklarını bildirdi.

Nuhut, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin torba kanun teklifi içinde TBMM'ye getireceğini belirttiği yeni spor yasasının, Türk sporunu içinden çıkılmaz bir hale getireceğini savundu.

Türk sporuna hiçbir fayda sağlamayan bir kanunla karşı karşıya olduklarını iddia eden Nuhut, "Spor hukukçularından ve milletvekillerimizden oluşan değerli bir kadroyla Türk sporunun geleceğini önceleyen, merkezine sporcuyu ve sporu alan bir yasa çalışmasının sonuna geldik. Evrensel normların ve dünyanın gerisinde olmayan Türk sporunu başarıya götürmek için çalışıyoruz. Yasa çalışmamızı yaparken AKP'nin yaptığı gibi 'ben yaptım oldu' şeklinde değil sporun tüm paydaşlarından görüş aldık." ifadelerini kullandı.

Nuhut, CHP olarak Türk sporunu tekrar şaha kaldırmak istediklerini, iktidarlarında bunu gerçekleştireceklerini belirtti.

CHP'li belediyelerin yetiştirdiği sporcuların Tokyo Olimpiyatları'na giden sporcuların dörtte birini oluşturduğunu ifade eden Nuhut, "Bu ülke bizim ülkemiz. Spor yapan gençler de bizim gençlerimiz. Sporcuyu ve spor adamını önceleyen bir yasayla yola çıkıyoruz. Sporcu olmadan, betonlaşmış bir yapı ne işine yarar?" değerlendirmesinde bulundu.