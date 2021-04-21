CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'tan, Avrupa Süper Ligi değerlendirmesi Açıklaması
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CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'tan, Avrupa Süper Ligi değerlendirmesi Açıklaması

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'tan, Avrupa Süper Ligi değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Spor

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Avrupa Süper Ligi projesine ilişkin, "Futbolun kurtuluşu, bu tip ayrılıklarda değil, ortak hareket etmekte ve ortaya konacak geliri hakça, adaletli biçimde paylaşmaktan geçmektedir.

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Avrupa Süper Ligi projesine ilişkin, "Futbolun kurtuluşu, bu tip ayrılıklarda değil, ortak hareket etmekte ve ortaya konacak geliri hakça, adaletli biçimde paylaşmaktan geçmektedir." ifadesini kullandı.

Nuhut, yazılı açıklamasında, aralarında İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin bulunduğu 12 takımın, UEFA'nın organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne alternatif olarak kurdukları Avrupa Süper Ligi'nin yarattığı kaotik ortamı üzüntüyle izlediklerini belirtti.

Bu gelişme, UEFA, FIFA ve Avrupa kıtasındaki 55 ülke federasyonu tarafından kınanırken, futbol dünyasının, yaşanan kaostan çıkmanın çarelerini aradığını vurgulayan Nuhut, "Futbolun artık 'sadece futbol' olmadığı ve bacasız bir endüstriye dönüştüğü günümüzde yaşanan bu ayrılık ve 12 kulübün neredeyse tüm Avrupa kulüplerini karşısına alışı, unutulmasın ki Türk futbolunun da sorunu olan aşırı ve karşılıksız borçlanmasının doğal bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut, "Futbolun kurtuluşu bu tip ayrılıklarda değil, ortak hareket etmekte ve ortaya konacak geliri hakça, adaletli biçimde paylaşmaktan geçmektedir." görüşünü paylaştı.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu başkanı, aynı zamanda Real Madrid Başkanı Florentino Peres'in, "Eğer para getirecek bu organizasyonu kurmasak batacaktık, UEFA ve FIFA mevcut şartlarda kulüpleri ayakta tutamazlar." şeklindeki açıklamasının, aslında endüstriyel futbolun battığının bir kanıtı olduğuna işaret eden Nuhut, şunları kaydetti:

"Söz konusu İspanyol ekibinin pandemi döneminde gelirlerini kaybedip uğradığı yıllık 400 milyon avroluk zarar, Türk kulüplerinin de göz ardı etmemesi gereken bir konudur. Bu bağlamda, Avrupa'daki futbol krizinin bir an önce sonlanması ve ülkemizdeki spor kulüplerinin bir an önce gelir-gider dengesini sağlaması ivedi ve öncelikli dileğimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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