CHP Spor Kurulu 3. Olağan Genel Kurulu

29.09.2019 13:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "31 Mart'ta başarı elde ettik, 6 ay geçti. Eğer biz, önümüzdeki dönemde sporda başarısızlıklar yaşanacaksa, belediyelerimiz yoksul çocukların ellerinden tutmayacaksa, yine varsılların ve yurt dışından getirilen sporcuların başarısının arkasına sığınacaksak, bu belediyeler olmaz olsun." dedi.

Kaya, CHP Spor Kurulunun parti genel merkezinde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

CHP Spor Kurulunun bundan 3 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben, sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim." sözüyle yola çıktığını belirten Kaya, Kurulun, partinin spor politikalarını oluşturmak amacıyla oluşturulduğunu hatırlattı.

Emperyalizmle savaştan zaferle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni zaferlere imza atmak için spor alanında çalışmalar yapmaya başladığını anlatan Kaya, gelinen noktada bu politikalardan uzaklaşıldığını, on binlerce beden eğitimi öğretmeninin atanamayıp, başka işler yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Atatürk'ün dünyada beden eğitimi dersini ülkesinde zorunlu kılan ilk devlet adamı olduğunu anımsatan Kaya, Atatürk'ün sporun gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi için Avrupa'da beden eğitimi okullarına öğrenci gönderdiğini ifade etti.

Kaya, herkesin Atatürk'ü askeri bir deha, büyük bir devlet adamı ve eşsiz bir siyasetçi olarak bildiğini belirterek, "Onun önemli bir özelliği de sporcu olmasıdır. Atatürk aynı zamanda yüzme, kürek çekme ve ata binme sporlarını hayatı boyunca yapmış iyi bir sporcudur." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin 1930 yılında sporla görevlendirilmesine rağmen, bugün bunların sporla, spor kurullarıyla, sahalarla, stadyumlarla, oyun bahçeleriyle uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını kaydeden Kaya, bu çalışmalar sayesinde genç Türkiye Cumhuriyeti'nde olimpiyatlarda başarılar kazanılmaya başlandığını dile getirdi.

CHP Spor Kurulunun bu değerli mirası devam ettirmek için kurulduğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları'na bugünden hazırlanması gerekiyor. Savaştan yeni çıkmış, tüm olanaksızlıklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde olimpiyatlara katılıp başarı elde eden Türkiye gençliği bugün neden olimpiyatlarda başarı elde edemesin? Neden dışardan getirilen sporcularla bunu yapsın? Anadolu toprakları çok yiğit yetiştirmiştir. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyorsak, Atatürk'ün devrimlerini yaşatacaksak burada en önemli görev Spor Kurulumuza düşmektedir. İşte bunun için 2020 Olimpiyatları bizim ana hedefimizdir. Spor federasyonları da 2020 seçimlerini yapacak. Bu federasyonların artık siyasetin oyuncağı olmaktan çıkartılması gerekiyor."

"Genel iktidar çok yakın..."

Gençlik ve Spor Bakanlığının bir siyasi partinin arka bahçesi olmaktan çıkarılarak, spora hizmet eder bir hale dönüşmesi gerektiğine işaret eden Kaya, CHP'li belediyelerin, spor alanında iktidarın yapamadıklarını ya da yapmak istemediklerini görev bilip yapacağını söyledi.

Çocuklara, gençlere fırsat verildiğinde, yoksul aile çocukları desteklendiğinde sporda önemli başarıların kazanıldığını örneklerle anlatan Kaya, çocukları, uyuşturucu tacirlerinin, organ mafyasının eline düşmekten, cinsel tacize uğramaktan sporun ve eğitimin kurtaracağının altını çizdi.

Kaya, Spor Kurulunun, CHP iktidarında uygulanacak spor politikalarını da belirleyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İktidar yakın. Hiç kimse 31 Mart'ta Türkiye'nin dört bir yanında Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini hesap etmiyordu. Hiç kimse İstanbul'da haramilerin saltanatının yıkılacağını hesap etmiyordu. Hiç kimse, Melih Gökçek'ten Ankara'nın kazanılacağına inanmıyordu ama bunları sizler başardınız, Türkiye halkı başardı. Dolayısıyla genel iktidar çok yakın. Yerel iktidardan halkın iktidarına giden yolda bugünden görevlerimizi tarif etmemiz gerekiyor. Biz, ders çıkartacağız. Siyaset, geçmişte yaşadığımız hatalardan ve eksikliklerden ders çıkartma sanatıdır. Dersleri çıkarttık, 31 Mart'ta başarı elde ettik, 6 ay geçti. Eğer biz, önümüzdeki dönemde sporda başarısızlıklar yaşanacaksa, belediyelerimiz yoksul çocukların ellerinden tutmayacaksa, yine varsılların ve yurt dışından getirilen sporcuların başarısının arkasına sığınacaksak, bu belediyeler olmaz olsun. Bu belediyeler bizim olmaz o zaman, Atatürk'ün belediyeleri olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün spora bakışını yansıtmaz."

"Belediye Spor Oyunları düzenleyeceğiz"

Spor Kurulu olarak, sporun yaygınlaşmasını ve ülke genelinde tesisler kurulmasını sağlayacaklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli beden eğitimi derslerini yeniden düzenleyeceklerini, yetenekli çocuk ve gençleri tespit edip yetiştireceklerini dile getiren Kaya, sporda şiddeti ve etik olmayan davranışları önlemek için çalışacaklarını vurguladı.

Engelli vatandaşların spor yapmalarını sağlamak için projeler hayata geçireceklerini belirten Kaya, "Belediyelerin spor kulüpleri kurarak, bunun rant anlayışı ile yönetilmesine asla izin vermeyeceğiz. Aksine belediyelerin, amatör spor kulüplerini ve amatör sporcuları desteklemesini sağlayacağız." dedi.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020'de "Belediye Spor Oyunları" düzenleyeceklerini belirten Kaya, bu organizasyona parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyeleri davet edeceklerini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Yıldırım Kaya'ya Adanaspor ve Adana Demirspor'un forması hediye edildi.

Daha sonra 3. Olağan Kurul'un gündemine geçildi. Kurulda seçilecek 60 kişi içinden CHP Spor Kurulunun yönetimi belirlenecek.

Kaynak: AA