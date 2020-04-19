CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümet, Adana, Politika

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümetin belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir.

19.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:38
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümetin belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesi kurulması için hazırladığı alanın hükümet tarafından mühürlendiğini belirtti. Vizyon ve liyakat sahibi her yöneticinin, bir krizle mücadele ederken ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörüp hazırlık yapacağına işaret eden Öztrak, bu çerçevede Adana Büyükşehir Belediyesinin, en kötü senaryoya hazırlıklı olmak ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere şehirdeki uygun bir fuar alanını, tüm altyapısıyla tedbiren sahra hastanesi olarak hazırladığını aktardı.

Bu salgında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de fuar alanları, kamuya açık parklar ve mekanlarda sahra hastanesi altyapısının hazırlandığına, gerektiğinde de faaliyete alındığına dikkati çeken Öztrak, "Takdir edilmesi gereken bu öngörü ve hizmet, hükümetin husumetini çekmiştir. Hükümet, Adana'daki sahra hastanesi yerini mühürleyerek, her şeyden önce liyakatten, vizyondan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. Bu salgın sürecinde hükümetin vizyonsuzluk örnekleriyle sık sık karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Öztrak, hükümetin niyetinin virüsle mücadele değil, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle mücadele olduğunu savundu.

"İyilikte yarışmaya devam edeceğiz"

Söz konusu uygulamaları eleştiren Öztrak, "Hükümetin kin ve garezle belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması fırsatçılıktır, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, şunları kaydetti:

"CHP belediyeleri, hükümetin tüm engellemelerine rağmen, halk için, azimle, kararlılıkla iyilikte yarışmaya devam edeceklerdir. Bundan halkımızın en ufak bir şüphesi olmasın. Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Halkımız, siyasi husumet ve kinle, yapılan hizmetlere engel olanları elbette unutmayacaktır. Seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını sormayı da bilecektir."

Kaynak: AA

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