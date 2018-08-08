CHP Sözcüsü Tezcan: "Sayın Genel Başkanın her zaman MYK'yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme yetkisi tüzükte kendisine tanınmış yetkidir. Önümüzdeki süreçte CHP'nin yeni dönemini, yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek, yönünü çizmek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak, Türkiye'nin yol haritasını belirlemek üzere yeni bir çalışma ekibi Genel Başkanımız oluşturacaktır"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "569 imzayla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da şu ana kadar kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını ifade etmiştir. Partiyi yerel seçimlere hazırlayacağını söylemiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin önümüzdeki süreç çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulunu topladı. Toplantı sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısıyla MYK'nın gündemini paylaştı. Tezcan, "Bu MYK'mızın görev dönemi içerisinde son basın toplantımız olacak sizinle. Bundan sonra yeni bir çalışma döneminde yeni oluşacak MYK'mız ve yeni görev alacak sözcü arkadaşımız basın toplantılarını yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son 1 haftadır Türk Lirası'nın tepetaklak durumda olduğunu söyleyen Tezcan, "Dolar, euro dizginlenemez bir biçimde yükselirken Türkiye ekonomisi, TL dibe vurmuş durumda. Türkiye ekonomisi freni patlamış kamyon gibi nereye çarpacağı belli olmayan bir maceranın içerisinde" şeklinde konuştu.

"Yeni çalışma ekibi Genel Başkanımız oluşturacaktır"

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimlerden sonra gerek il ve ilçe örgütlerimizde, gerekse partinin yetkili kurullarında bugüne kadar seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek planlaması yapılması konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bugün MYK toplantımızı yaptık. Bütün MYK üyesi arkadaşlarımız sayın Genel Başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın Genel Başkan'ın her zaman MYK'yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme yetkisi tüzükte kendisine tanınmış yetkidir. Tüm arkadaşlarımız, Genel Başkanımızın tasarruflarını destekleyeceklerini ve bu konuda herhangi bir tereddütleri olmadığını beyan etmişlerdi. Bugün de aynı noktada beyanlarını tekrar ettiler. Önümüzdeki süreçte CHP'nin yeni dönemini, yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek, yönünü çizmek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak, Türkiye'nin yol haritasını belirlemek üzere yeni bir çalışma ekibi Genel Başkanımız oluşturacaktır. Biz yine aynı şekilde kendisine destek vermeye devam edeceğiz."

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, genel merkez önünde yapılan eylemlerin MYK'da gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine bunların MYK'da görüşülecek konular olmadığını ifade etti. Olağanüstü kurultay sürecinde delegelere baskı yapıldığı ve bir takım vaatler verildiği iddialarına ilişkin ise Tezcan, "Bu iddiaların saç teli kadar gerçekle ilgisi yoktur" dedi.

"Genel Başkan'ın da şu ana kadar kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını ifade etmiştir"

"Hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir" diyen Tezcan, şunları kaydetti:

"Tüzük açısından ayrıntılarıyla paylaştık. Genel Merkezimize teslim edilen imza sayısı 618 idi. Bu 618 imzanın 4 tanesi usulüne aykırı noterde suret tasdiki yapılmış, ilgilisi gitmeden tasdiki yapılmış 4 imzaydı. Onlar düşüldü, 614. 4 tanesi ayrıldı. 610 imza, onlardan 5'i istifa etmiş, üyelikten istifa etmiş, onları da düşüyoruz 605 imza. 5 tane imzanın gündem bütünlüğü yok. 31 delege imzasını geri çekmiş. Kalan olağanüstü kurultay talebi 569 imzadır. 569 imzayla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da şu ana kadar kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını ifade etmiştir. Partiyi yerel seçimlere hazırlayacağını söylemiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin önümüzdeki süreç çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir. İmza toplayan arkadaşlarımız hiçbir şekilde ötekileştirilecek arkadaşlarımız değildir. Tüzük kurultayı meselesi çok ilginçtir. Israrla partiyi kurultay tartışması ekseninde tutmanın gelecek siyaseti açısından faydası olacağına inanmıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Partiyi bir an önce bu tartışmalardan çekip çıkarmak şu anda en önemli parti sorumluluğudur."

Kılıçdaroğlu'nun 8 yılda 100'ün üstünde MYK değişikliği yaptığı yönündeki eleştirilere ilişkin Tezcan, "Son dönemlerde bazı tekerlemeler oluştu. Genel Başkanımız bu zamana kadar şu kadar MYK değiştirdi deniyor, doğaldır çünkü o kadar kurultay oldu. Genel Başkanımızın kurultay olmadan değiştirdiği MYK sayısı 2'dir. Birisi 2011 seçimlerinden sonraki, ikincisi de 2014 yerel seçimlerinden sonraki MYK değişikliğidir. Seçim sonrası kurultay olmadan MYK değişikliği toplam iki kez olmuştur. Sayılan değişikliklerin tamamı kurultaylardan sonra olmuştur. Bu da gayet doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarıyla ilgili partinin değerlendirme sürecinin bu ayın sonuna doğru tamamlanmış olacağını bildiren Tezcan, "İllerimizdeki danışma kurullarının değerlendirmeleri 19 Ağustos tarihi itibariyle bitecek. Ondan sonra da PM, milletvekilleri grubumuz ve il başkanlarımız bir araya gelecekler esaslı bir seçim değerlendirmesi yapacaklar" açıklamasında bulundu.