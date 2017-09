CHP Sözcüsü Tezcan: Ne Celal Çelik'ten Fetö'cü Çıkar Ne Bunun Üzerinden CHP'ye Gelmeleri Mümkün

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, avukat Celal Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin "Siyasetin, bu işin arkasında parmağı varsa bilsinler ki bu kumpaslar da yarın açığa çıkacaktır. Ne Celal Çelik'ten FETÖ'cü çıkar ne bunun üzerinden CHP'ye gelmeleri mümkün değil. Adalet Bakanı'na, AK Parti Genel Başkanı'na, Başbakan'a sesleniyorum. Eğer dünkü soruşturmalarda olduğu gibi siyasi iktidarın arkadan koruma ve kollaması altında bu soruşturmalar yürümüyorsa biliniz ki kripto FETÖ'cüler iş başında" dedi. CHP Sözcüsü Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik'in yaşamının hiçbir döneminde, FETÖ ile yolunun kesişmediğini vurgulayan Tezcan, "Öğrenebildiğimiz kadarıyla FETÖ soruşturma çerçevesinde, hakkında arama kararı yapıp, soruşturma başlatıldığı söyleniyor. Dün tarihli bir soruşturmadan bahsediliyor. Bunu kabul edebilmek, mümkün değil. Ne yazık ki yalanın sınırı yok. Dilin kemiği yok. İftiranın insafı yok. Celal Çelik'i herkes bilir. Celal Çelik, FETÖ'nün en kudretli olduğu dönemde, bu çetenin yargıda en yüksek noktalarda olduğu dönemde büyük bir cesaretle Ergenekon, Balyoz gibi FETÖ çetesinin yargı eliyle yaptığı kumpas davalarına karşı direnmiştir. Celal Çelik'in yaşamının hiçbir döneminde FETÖ ile yolu kesişmemiştir. Yaşamının her döneminde FETÖ ile mücadele etmiştir ve hakimlik mesleğini kariyerinin en güzel noktasında cesaret edip, bırakmıştır" diye konuştu.



"İKTİDARIN KOLLAMASI ALTINDA YÜRÜMÜYORSA KRİPTO FETÖ'CÜLER İŞ BAŞINDA"



Avukat Çelik'in gözaltına alınması üzerinden hükümete seslenen CHP Sözcüsü Tezcan, şunları söyledi:



"Siyasetin, bu işin arkasında, herhangi bir şekilde parmağı varsa bilsinler ki bu kumpaslar da yarın açığa çıkacaktır. Ne Celal Çelik'ten FETÖ'cü çıkar ne bunun üzerinden eğer arzular bizim üzerimize gelmekse bunun üzerinden CHP'ye gelmeleri de mümkün değil. İktidar sahiplerine, Adalet Bakanı'na, AK Parti Genel Başkanı'na, Başbakan'a sesleniyorum. Eğer dünkü soruşturmalarda olduğu gibi siyasi iktidarın arkadan koruma ve kollaması altında bu soruşturmalar yürümüyorsa biliniz ki özellikle kripto FETÖ'cüler iş başında. Hala birileri, bu soruşturmaları sulandırmak için böyle bir tezgah kurdu. Yok, eğer dün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında olduğu gibi yargıyı kullanan bu anlayış, bugün sizin korumanız ve kollamanız altında bu soruşturmaları yürütüyorsa bundan dün kimseye ekmek çıkmadı; bugün de kimseye ekmek çıkmaz. Size de bir faydası olmaz" - Ankara