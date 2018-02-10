CHP Sözcüsü Tezcan, "Chp'nin Tek Adam Rejimi İttifakında Yeri Yoktur"

CHP Sözcüsü Tezcan, "CHP'nin tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur"

-"Sayın Başbakanının da bizi de davet ettiği ittifak dedikleri gibi milli ittifak değildir. O ittifak tek adam rejimi ittifakıdır. CHP'nin de tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur"

ANKARA (İHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.