CHP Sözcüsü Tezcan, "Chp'nin Tek Adam Rejimi İttifakında Yeri Yoktur"
CHP Sözcüsü Tezcan, "CHP'nin tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur" -"Sayın Başbakanının da bizi de davet ettiği ittifak dedikleri gibi milli ittifak değildir.
CHP Sözcüsü Tezcan, "CHP'nin tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur"
-"Sayın Başbakanının da bizi de davet ettiği ittifak dedikleri gibi milli ittifak değildir. O ittifak tek adam rejimi ittifakıdır. CHP'nin de tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur"
ANKARA (İHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.