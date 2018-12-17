CHP Sözcüsü: "Şu anda bazı hatalar görüyorum' gibi sözlerin CHP'nin seçime girerken yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin yerel seçimle ilgili, "Gördüğüm yanlışlıklar var ama seçime kadar sesimi çıkarmıyorum" sözlerine ilişkin,"'Şu anda bazı hatalar görüyorum' gibi sözlerin CHP'nin seçime girerken yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK'da işsizlik ve üretim verileri ile Ankara'da yaşanan tren kazasını değerlendirdiklerini ifade etti.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2'nci 100 Günlük Eylem Planı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

"Vakit geçirmeden önlemler alınmalıdır"

Ankara'da yaşanan tren kazasına değinen Öztrak, "Ankara'da gerçekleşen bu son kaza 2018 yılı içerisinde demiryollarında gerçekleşen ikinci büyük kaza. Çorlu'da yaşanan tren kazasıyla ilgili bir rapor yazmıştık. Raporumuzda dedik ki bu liyakatsizlikle bu ihmallerle ve denetimsizlikle tren yollarımız daha çok kazalara gebedir. Vakit geçirmeden önlemler alınmalıdır. Yetmedi CHP olarak hem sorunların tespiti hem de bu olayların tekrar yaşanmaması için bir araştırma önergesi hazırladık. Önerge reddedildi. Gerekli güvenlik önemleri alınmadan açıldığı anlaşılan bu tren hatları aileleri parçalamaya sevenleri ayırmaya ve bu ülkenin yetişmiş değerlerini aramızdan almaya devam ediyor. Buna kaza denmez bunun adı bilinçli taksirle adam öldürmedir hukukta adı budur" ifadelerini kullandı.

"MYK'da İstanbul, Ankara, İzmir adayları konusunda isim görüşüldü mü" sorusu üzerine Öztrak, bu konuların yarın Parti Meclisi'nde tartışılacağını bildirdi.

"CHP'nin seçime girerken yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum"

Muharrem İnce'nin yerel seçimlerle ilgili "Gördüğüm yanlışlıklar var ama seçime kadar sesimi çıkarmıyorum" ifadelerinin ve İstanbul konusunda sandık konulması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Öztrak, "İstanbul'a aday belirleme sürecini Parti Meclisimiz götürüyor. 'Şu anda bazı hatalar görüyorum' gibi sözlerin ben bu sürece CHP'nin seçime girerken yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine Öztrak, Deniz Baykal ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin kendisinin yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bir televizyonla ilgili ticari mesele olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA