CHP Sözcüsü Öztrak: "Yasal Bir İttifakın Zemini Yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yasal bir ittifakın zemini yok. O nedenle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu mutabakat sandıkta olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ İl Başkanlığının yeni yönetimini ziyaret etti. Öztrak, "Bizim ittifakla ilgili çalışmamız gündemde yok. Şunu demiştim belediye başkanlarımızla Adalet ve Kalkınma Partili veya Milliyetçi Hareket Partisi veya diğer başka partilerden oy vermiş olan tüm seçmenlerin oyunu alabilecek belediye başkanlarına sahibiz. Bu çerçevede de herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla ittifak değil, sandıkta mutabakattan bahsediyoruz. İyi Parti'nin genel başkanı da yine o da hepimiz biliyoruz. Zaten diğer tarafta yapamadı bir kere ittifakın yasal bir ittifakın zemini yok. O nedenle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu mutabakat sandıkta olacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ