CHP Sözcüsü Öztrak: "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica...
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CHP Sözcüsü Öztrak: "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Öztrak:
09.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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