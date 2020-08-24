CHP Sözcüsü Öztrak'tan Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili açıklama
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CHP Sözcüsü Öztrak'tan Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili açıklama "Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik...

24.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:24

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili açıklama

"Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin, "Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu gündemiyle ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Giresun'da yaşanan sel felaketine değinen Öztrak, sel felaketi nedeniyle 2'si asker olmak üzere 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2 genel başkan yardımcısı ve 7 milletvekilinden oluşan 9 kişilik heyetin bölgeye gittiğini belirten Öztrak, heyetin, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu büyük bir sevinçle öğrendik. Enerjide bizim dışa bağımlılığımızı azaltacak her gelişme elbette tüm milletimiz gibi bizleri de sevindirir. Yeraltı kaynaklarını arama kapasitelerimizi arttıran adımları atan gelmiş geçmiş tüm hükümetlere, bu keşfi yapan teknik ekibe teşekkür ediyoruz.

"Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın"

Türkiye'nin diğer ülkelerden daha pahalıya gaz aldığını belirten Öztrak, "Şimdi gazı buldunuz. Bu size çok büyük avantaj veriyor. Artık kendi gazınız var. Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın. Şu imzaladığınız pahalı doğal gaz alım anlaşmaları var ya onları yeniden masaya yatırın, fiyatları düşürttürün. Buradan sağlayacağınız tasarrufla vatandaşın derdine derman olmaya çalışın. Biz de sizi o zaman alkışlayalım" değerlendirmelerinde bulundu.

"Çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını gördüğümüz andan itibaren bunu alkışlarız"

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztrak, "Doğal gaz müjdesine Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? Milletvekillerine görüş bildirmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu mu" şeklindeki soruya, "Merkez Yönetim Kurulunda konuşulanlarla ilgili burada açıklama yapıyorum. Dolayısıyla benim burada açıkladığım görüşler aynı zamanda Genel Başkanımızın görüşlerini de yansıtıyor. Bizim eleştirdiğimiz noktalar açıktır. Gazın bulunmasını biz eleştirmiyoruz. Ama beklediğimiz bir şey var, Genel Başkanımız da onu bekliyor. Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını, milletimizin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız. Görüş bildirmeleri, bu tamamen bizim kendi iletişim stratejimizle ilgili bir şey. Bu çerçevede olayın gelişmesini, olayla ilgili gerçek durumu gördük, değerlendirdik, bugün de konuyla ilgili görüşlerimizi kamuoyuna açıklıyoruz. Milletvekilleri de bu çerçevede görüşlerini açıklayacaktır" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili açıklama

Kaynak: İHA

Manşet

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