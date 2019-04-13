CHP Sözcüsü Öztrak: "Sandıktan Çıkan Milletin İradesine, Kanunlara ve Kurallara Göre İstanbul'da...

CHP Sözcüsü Öztrak: "Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi Millet İşbirliği'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur"

- "(Bahçeli'nin açıklamaları) Bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde belediye hizmeti veren CHP'ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45'ini emanet etmiştir. Gerçek budur"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi Millet İşbirliği'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, İstanbul seçimine ve YSK'ya yönelik açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının oy sayımı ortamında kargaşa ve kavga çıkardıklarını oy sayımını engellediklerinin devlet hakimleri tarafından tutanakla tespit edildiğini öne sürdü.

"İstanbul'da seçimin galibi Ekrem İmamoğlu'dur"

"Kurumların ve sistemlerin çalışmasının zorbalığın önünü keseceğini" belirten Öztrak, "1946'dan bu yana bin bir emekle inşa edilmiş, uğruna büyük bedeller ödenmiş demokratik sistemimize ve sandığa tasallut etmek isteyenlere sandığı korumakla görevli kurulların hukuka sahip çıkarak direnmesi, baskı ve tehditlere boyun eğmeyerek görevini yapması hepimizin beklentisidir. Biz YSK'ya tarihi sorumluluğunu millet huzurunda bir defa daha hatırlatıyoruz. Kanunlarımız açıktır. Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi Millet İşbirliği'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur. YSK süreci haksız hukuksuz itirazlarla ve yeri geldiğinde zorbalıklarla geciktirmeye çalışanlara prim vermemelidir. Devletin kurumlarına sahte kağıtlar ürettirerek organize suç örgütüne dönüştürmek isteyenlere kurul yol vermemelidir" diye konuştu.

"Hileyi, gücü elinde tutan yapar"

'Organize işler' gibi iddialarla milletin zeka ve ferasetinin küçümsendiğini savunan Öztrak, "Hileyi, gücü elinde tutan yapar. 17 yıldır iktidarda olacaksın sonra da tek kişi parti rejimini kuracaksın, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, medyanın büyük kısmını kontrolün altına alacaksın, ülkede tek yetkili benim diye konuşacaksın. O zaman sarayın kibirlisinden ve onun ağzı bozuk bekçisinden başka hiç kimsenin bu ülkede hile yapmaya gücü yetmez" şeklinde konuştu.

"Bugün faiz yüzde 22'yi geçti"

İktidarın sözcülerinin milli irade ile nikah kıydığı iddiasında olduğunu ileri süren Öztrak, "O zaman milletin kaldırıp yüzlerine attığı nikah yüzüğünü artık gurur meselesi yapmamalıdırlar. Millete musallat olup, daha fazla huzursuz etmeyin. Siyasette var olmak istiyorlarsa, milletle kavga etmeyi bıraksınlar. Milletimiz başta AŞ ve iş olmak üzere çok büyük dertlerle boğuşuyor. Milletimiz bu dertlere çözüm bekliyor. Daha 9 ay önce millete 'verin kardeşinize yetkiyi bu faizle nasıl uğraşılır görün' dediniz. Bugün faiz yüzde 22'yi geçti" değerlendirmesini yaptı.

"Milletin vaktini daha fazla çalmayın, artık ekonomiye kafa yorun"

Mutfakta tencerelerin boş olduğunu vurgulayan Öztrak, işsiz sayısının 8 milyona yaklaştığını iddia ederek, "Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık yeniden kaşımayın, bununla uğraşmayın. Millete verdiğiniz sözleri tutmaya başlayın. Milletin vaktini daha fazla çalmayın, artık ekonomiye kafa yorun. Hazine ve Maliye Bakanı olan damat şu an IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Amerika'da. Türkiye'de birkaç gün önce açıkladığı krizin yükünü vatandaşın omzuna yıkacak adımlardan oluşan sunumu şimdi yurt dışında yapıyormuş. Damat Bey Türkiye'de soruşturma açtırdığı yabancı yatırımcıları ülkemize para getirmeleri için ikna etmeye çalışıyormuş. Ama yabancılar damadı da performansını da yaptığı surumu da beğenmemişler. Yatırımcılar, hukukun olmadığı, seçimle gelip seçimle gitmemek için direnen bir iktidarın bulunduğu bir ülkeye paralarını getirmek istemezler. Biz bu uyarılarımızla sarayın kibirlisi beyaz saray karşısında bir kez daha esas duruşa geçmesin diye yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun, Bahçeli'nin bugün Kızılcahamam'daki CHP ile ilgili söylemlerine olan değerlendirme almak istemesi üzerine Öztrak, şu ifadeleri kaydetti:

"Yenilen pehlivan güreşe doymaz. İsteyen istediği sonuçları rakamlara bakıp, çıkarabilirler. Burada bir gerçek vardır. Bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde belediye hizmeti veren CHP'ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45'ini emanet etmiştir. Gerçek budur. Onun dışındakiler açıkçası kendi değerlendirmeleridir. Bizim belediye başkanlarımızı çalıştırmayacaklarını söylemek istiyorlarsa, hiç merak etmeyin. Millet onları oraya getirdiyse onların ellerini tutanlara da, eğer tutarlarsa gereken cezayı keser. Burada karar sürekli gecikiyor. Verilecek karar açık seçik, net şekilde ortada. Bu uzadıkça da tedirginlik artıyor. Sadece siyasal, sosyal olarak değil ekonomik olarak da tedirginlik artıyor. Kimsenin artık bunları taşıyacak gücü kalmadı."

Kaynak: İHA