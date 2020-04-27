CHP Sözcüsü Öztrak: Salgında ikinci bir dalgaya izin verilmemeli CHP Sözcüsü Öztrak, "Hayatın bir an evvel normalleşmeye başlamasını arzuluyoruz ama salgının yavaşlamasının ve normalleşmenin konuşulduğu şu günlerde, ikinci bir dalgaya izin vermemek için daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz.

CHP Sözcüsü Öztrak, "Hayatın bir an evvel normalleşmeye başlamasını arzuluyoruz ama salgının yavaşlamasının ve normalleşmenin konuşulduğu şu günlerde, ikinci bir dalgaya izin vermemek için daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Kaynak: Dunya.com