CHP Sözcüsü Öztrak: "(Özgür Özel'in Kur'an kursları açıklamasına yönelik) Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve... - Haberler
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CHP Sözcüsü Öztrak: "(Özgür Özel'in Kur'an kursları açıklamasına yönelik) Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve...

CHP Sözcüsü Öztrak:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24'üncü maddesi de son derece sarihtir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığının Kur-an'ı Kerim kursları için "Orta Çağ Zihniyeti" benzetmesi yapması hakkında, görüşünün sorulması üzerine konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24'üncü maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun toplanmasının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine cevap veren "Ben basın açıklaması yapmaya gelirken böyle bir açıklama görmedim. Biliyorsunuz önerilerimiz Disiplin Kurulu'na gider onlarda o çerçevede kendi kararlarını verirler. Bizim bu sonuçlardan ancak kamuoyuna açıklama yaptıklarında haberimiz olur. Ben inerken böyle bir açıklama yapılmamıştı" dedi. - ANKARA

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