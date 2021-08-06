CHP Sözcüsü Öztrak, orman yangınlarıyla mücadeleyi değerlendirdi Açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidarımızda, yangınları söndürmek için ulusal bir uçak ve helikopter filosu oluşturacağız. Yangınla mücadelede sivil ve askeri idarenin sorumluluklarını açıkça belirleyeceğiz.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidarımızda, yangınları söndürmek için ulusal bir uçak ve helikopter filosu oluşturacağız. Yangınla mücadelede sivil ve askeri idarenin sorumluluklarını açıkça belirleyeceğiz." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğa felaketlerinden birini yaşadığını, yüz binlerce dekarlık ormanın yandığını söyledi.

Yangınların başlamasının üzerinden 9 gün geçtiğini anımsatan Öztrak, yangınla mücadele eden orman işçileri, itfaiyeciler ve gönüllü olarak çalışan vatandaşlara teşekkür etti.

Yangınların hala kontrol altına alınamadığını ifade eden Öztrak, "Sebebi ise çok açık, aklını ve şuurunu kaybetmiş, beceriksiz, liyakatsiz bir hükümet elinde tarihimizin en büyük yönetim krizini yaşıyoruz." diye konuştu.

Yönetim krizinin Türkiye'yi her gün bir felaketten başka felakete savurduğunu iddia eden Öztrak, şöyle devam etti:

"'Türkiye'yi uçuracak' dedikleri tek adam vesayet rejimi yangında uçak uçuramadı. 10 gün geçti, yangınla mücadeleyi yönetecek, koordine edecek doğru dürüst bir kriz masası kuramadılar. Türk Hava Kurumunun 'ateş kuşları' ise 'beş damacana eksik su atıyor' diye Orman Bakanlığının yangın söndürme uçağı ihalesine alınmıyor. Uçaklar Etimesgut'ta, öylece çürümeye terk edilmiş vaziyette. Bu uçakların İspanya'dan, Hırvatistan'dan gelen kardeşleriyse Türkiye'deki alevleri söndürüyor."

"Türkiye'ye yardım edin." diyen herkesin suçlu ilan edildiğini öne süren Öztrak, "Yangında yardım çığlığı atana soruşturma açacak kadar edepten, akıldan, vicdandan yoksunlar." ifadesini kullandı.

Yangınla mücadele etmesi gerekenlerin belediyeler, muhalefet, basın ve vatandaşla mücadele ettiğini savunan Öztrak, "Belediye başkanlarımıza doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Güya koordinasyon toplantısı yapıyorlar ama başkanlarımızı çağırmıyorlar. Erdoğan, her zaman yaptığını yapıyor, belediyeleri, THK'yi suçluyor. Sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyor. 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de orman yangınlarını önleme ve söndürme görevi saraya bağlı Orman Genel Müdürlüğünde. Yani sorumluluk Tarım ve Orman Bakanı'nda." şeklinde konuştu.

Öztrak, Tarım ve Orman Bakanlığında ormandan anlayan tek bir bakan yardımcısının bulunmadığını iddia etti.

Yaşanılan felaketlerin ana kaynağının "ucube" olarak nitelediği yönetim sistemi olduğunu savunan Öztrak, "Ormana bakınca rant, yedi yıldızlı otel, maden gören bir zihniyet ülkenin başında. ve bu yönetimin iman tahtasının altında millet için atan bir yürek yok. 19 yılda 2,5 trilyon dolar para toplayıp, harcadılar. THK'nin uçakları için 4 milyon dolar bulamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımızın kayıpları telafi edilmelidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyeler, iş adamları ve STK'lere "THK'nin elindeki uçakları uçabilir hale getirelim." çağrısı yaptığını anımsatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Biz, iktidarımızda yangınları söndürmek için ulusal bir uçak ve helikopter filosu oluşturacağız. Yangınla mücadelede sivil ve askeri idarenin sorumluluklarını açıkça belirleyeceğiz. İklim değişikliğini ve yeni riskleri dikkate alan Orman Yangınlarıyla Mücadele Stratejisi'ni konunun tüm paydaşlarıyla beraber hazırlayacağız. Ama biz bunları yapana kadar Erdoğan şahsım hükümetinin de ivedilikle yapması gerekenler var. Her şeyden önce kifayetsiz Tarım ve Orman Bakanı ya görevinden istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımızın kayıpları eksiksiz telafi edilmelidir. Özellikle Yörük kardeşlerimizi köylerinde, topraklarında tutacak tedbirler ciddiyetle alınmalıdır. Muğla'nın ve tüm Torosların demografik yapısının değişmesi mutlaka engellenmelidir."

"Uluslararası anlaşmalar Meclis'ten gizli saklı yapılamaz"

Öztrak, genç, erkek, yüz binlerce Afgan'ın akın akın Türkiye'ye geldiğini belirterek, ABD'nin Afganları planlı bir şekilde Türkiye'ye yönlendirdiğini öne sürdü.

ABD'nin, bu gelenlerin içinden istediklerini seçip alacağını, beğenmediklerinin ise Türkiye'de kalacağını dile getiren Öztrak, "ABD de aynen Avrupa'nın olduğu gibi Türkiye'yi bir elek gibi kullanma niyetinde. ABD, bu işi bizden habersiz yaptıysa bu gerçekten çok büyük bir cüret ama bunun Türkiye'den izinsiz, habersiz yapılması pek de mümkün değil. Anlaşılıyor ki Erdoğan, iki konuda Biden yönetimi ile el sıkışmış. İlki, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nın Mehmetçik tarafından korunması. İkincisiyse, Afganistan'dan gelenlere Türkiye kapılarının açılması." ifadelerini kullandı.

Öztrak, ABD ile yapılan gizli bir anlaşma varsa bunun derhal kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Uluslararası anlaşmalar Meclis'ten gizli saklı yapılamaz." dedi.

Sadece ormanlarda değil, mutfak ve cüzdanlarda da çok büyük yangın olduğunu savunan Öztrak, "Temmuz ayında enflasyon Türkiye rekorları kırdı. Üretici enflasyonu yüzde 45'e, tüketici enflasyonu yüzde 19'a dayandı. Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 26 puanlık fark var. Bugüne kadar böyle bir farkı, böyle bir makası daha önce hiç görmemiştik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranında da düşüşe geçiyoruz." dediğini hatırlatan Öztrak, "Erdoğan'a çok açık bir çağrı yapıyoruz. İddiana bu kadar çok inanıyorsan, yarından tezi yok faizleri hemen 'sıfıra' indir, ağustosun geçmesini bekleme. Ama bunun sonunda da ortaya çıkacak tabloyla bu kararının sonuçlarıyla da yüzleşmeyi bil." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin mazot ve gübre desteklerindeki stopaj kesintilerini de eleştiren Öztrak, bu stopajların çiftçilere iade edilmesini istedi.

Öztrak, dün gece Halk TV canlı yayınının basıldığını belirterek, "Bu eşkıyalığı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Dün gece yaşanan bir diğer gelişmenin de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden affı olduğunu dile getiren Öztrak, okullar açılacakken, AK Parti iktidarlarının 8. Milli Eğitim Bakanının atanmış olmasının veliler için belirsizliklere neden olacağını öne sürdü.

Son 10 yılda eğitim sisteminde yapılan uygulamaları eleştiren Öztrak, yeni atanan bakanın da bu sistemde bir şey yapamayacağı iddiasında bulundu.

"Muhalefet belediye başkanlarına doğru dürüst bilgi bile vermiyorlar"

Öztrak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanan alanların imara açılmasına yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığına böyle bir yetki vermediğine ilişkin sözleri ve Kılıçdaroğlu'nu da açıklamaları nedeniyle ispata çağırmasıyla ilgili soru üzerine Öztrak, "Çıkan kanun son derece açık. Daha önce üç tane bakana verilmiş olan bu yetki, şimdi tek bir bakana veriliyor. Kime veriliyor? Turizm bakanına veriliyor. Hangi yetki veriliyor? Orman alanlarını imara açma yetkisi. Turizm bakanıyla orman alanlarının imara açma ya da orman alanlarını ıslah etme, bunun ne ilgisi var? Neyi ispat edecekmiş, her şey ayan beyan ortada." yanıtını verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden yaptığı paylaşıma eleştiride bulunan Öztrak, "Kendi milletvekillerini helikopterlere bindiriyorlar, kendi belediye başkanlarını koordinasyon toplantılarına çağırıyorlar ama muhalefet belediye başkanlarına doğru dürüst bilgi bile vermiyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın bölgelerine görevli olmayanların dışında kimsenin alınmayacağına ilişkin açıklaması da sorulan Öztrak, "Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bugüne kadar bu yangınla mücadelede büyük destek veren gönüllüleri, yangın alanına sokmamak neyin üstünü örtmek için yapılan bir şeydir, bir hamledir? Bunu anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. Yangınlar tamamen söndü mü ki bu alanlara gönüllüler sokulmuyor?" cevabını verdi.

Öztrak, Erdoğan'ın mülteciler için "Türkiye, güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor, alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor, finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor." sözlerinin sorulması üzerine, finansın iyi yönetilemediğini öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık