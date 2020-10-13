CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

13.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:56
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararına bir alt mahkemenin uymayı reddetmesinin, Anayasa'yı çiğnemek olduğunu söyleyerek, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin yaptığı aslında görev suçudur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararına bir alt mahkemenin uymayı reddetmesinin, Anayasa'yı çiğnemek olduğunu söyleyerek, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin yaptığı aslında görev suçudur. Bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Kurulu daha önce birçok olayda yaptığı gibi bu defa da burada resen hareket geçmelidir." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığını söyledi.

Toplantıda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesinin ele alındığını aktaran Öztrak, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin milletvekili arkadaşımız Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saydı." diye konuştu.

Anayasa'nın 11. maddesinin, "Herkes Anayasa'ya uymak zorundadır." ve 153. maddesinin, "Herkes Anayasa Mahkemesinin kararına uymak zorundadır." hükümlerini hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:

"AYM, 'Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğiyle ilgili hakları çiğnenmiştir.' demesine rağmen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Ben buna uymam.' diyor ve 'Yeniden bir yargılama yapılmasına da gerek yoktur.' hükmüne varıyor. AYM kararına bir alt mahkemenin uymayı reddetmesi, açıkçası Anayasa'yı çiğnemektir. AYM ve milletvekilinin, kendisine milli irade tarafından verilen hakkını, hukukunu yok saymaktır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı aslında görev suçudur. Bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Kurulu daha önce birçok olayda yaptığı gibi bu defa da burada resen hareket geçmelidir."

Konunun, iki gün içinde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine intikal edeceğini ve burada gerekli kararın verileceğini belirten Öztrak, "Umarız 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla bu hukuksuzluğa, bu hukuk garabetine son verilir." dedi.

CHP olarak her zeminde hak, hukuk ve adalet arayışını sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Devletin temeli adalettir. Adalet çürürse işte ikide bir bahsedilen beka sorunu orada başlar. Şunu açıkça görmemiz lazım; bu ülkede hukuk devleti zayıf düştükçe, demokrasi zaafa uğratıldıkça milletin cebi de boşalmaktadır. Bugün ekonomide yaşadığımız buhranın en önemli nedenlerinden biri de hukukun bu şekilde ayaklar altına alınmasıdır. CHP olarak hem milletvekilimizin hem TBMM'nin hem de diğer tüm haksızlığa uğrayan insanların hakkını, hukukunu her zeminde, taviz vermeden aramaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Merve Boluğur Caner Cindoruk Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Samatta Ozan Kabak Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:56:45. #1.14#
title