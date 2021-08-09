CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir. Yanan bölgelerin demografik yapısının değişmemesi için Muğla'nın köylerinde ve Toroslarda yaşayan yurttaşlarımızı ata yurtlarında tutmak için her tedbir mutlaka alınmalıdır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, son iki haftada ormanların alevlere teslim olduğunu belirtti.

Son yangınlarda orman yangınlarıyla mücadele etmesi gereken yöneticilerin görevini layıkıyla yapmadığını, değişen iklim koşullarını, yeni riskleri dikkate alan, uzun vadeli bir yangın önleme stratejisinin hazırlanmadığını gösterdiğini savunan Öztrak, bölgedeki diğer ülkelerin, havadan yangın söndürme işini kamu görevi olarak ele aldığını ifade etti.

Öztrak, "Bizde ise kişisel egolar, devlet aklının önüne geçmiş. Tarım ve Orman Bakanı ihale şartnamesiyle oynamış. Sadece Türkiye'de değil, İsrail'de, Gürcistan'da yangınla mücadele eden Türk Hava Kurumunun ateş kuşlarını, 'beş damacana eksik su atıyor' diyerek söndürme ihalelerine sokmamış. Elimizdeki uçakları, Etimesgut'ta öylece çürümeye terk ettirmiş." diye konuştu.

Hükümetin ormanları koruyacak, yangın söndürecek uçan araç ihtiyacını, "düzensiz yıllık ihalelerle, eksik gedik teminlerle" çözmeye çalıştığını öne süren Öztrak, hükümetin yangında ilk kurtarılacaklar listesinde ormanların olmadığını savundu.

Faik Öztrak, "Kendi beceriksizlikleri ve kifayetsizlikleri nedeniyle yangın kontrolden çıktı ama 'Türkiye'ye Yardım' yazan herkesi suçlu ilan ettiler. Neden? Çünkü Erdoğan'a göre yardım istemek, 'Türkiye'yi fakir fukara gösteriyormuş.' Ormanlarımız yandı, kül oldu. Bunlar hala işin cakasında." dedi.

"Son marifetleri de yangın bölgelerine gönüllüleri sokmamak." diyen Öztrak, binlerce gönüllünün ormanlara sahip çıktığını söyledi. Öztrak, "Gönüllü, kahraman evladımız Şahin Akdemir'i genç yaşında alevlere kurban verdik. Biz bu gönüllülerimizin hepsine minnettarız ama Erdoğan, bu cesur yüreklere teşekkür etmek yerine gönüllülerimize yasak getiriyor. Neden? Beceriksizlikleri ortaya çıkmasın, yetersizlikleri anlaşılmasın diye." şeklinde konuştu.

Yanan ormanların imara açılmaması için herkesin azami dikkati göstermesi gerektiğini dile getiren Öztrak, 2007'de Muğla Milas'ta Güvercinlik koyunda yangın çıktığını, ardından da yangın olan alana üç otel kondurulduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Takipçisi olacağımız diğer bir husus, zararların eksiksiz tazmini. Bu işler öyle felaketzedelerle pazarlık yaparak olmaz. Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir. Yanan bölgelerin demografik yapısının değişmemesi için Muğla'nın köylerinde ve Toroslarda yaşayan yurttaşlarımızı ata yurtlarında tutmak için her tedbir mutlaka alınmalıdır.

Bu dönemde bir çağrımız da yurttaşlarımıza, özellikle Muğla yerli turistin rağbet gösterdiği bir ilimiz. Yangın nedeniyle otel rezervasyonlarında önemli iptaller olduğunu öğreniyoruz. Orada bulunan belediyle başkanlarımızın da ricası bu, artık yardım göndermeyin, ne olur tatil planlarınızı değiştirmeyin, otel rezervasyonlarını iptal etmeyin, iptal ettiklerinizi de yeniden yapın."

CHP Sözcüsü Öztrak, iktidar olmaları halinde iklim değişikliği başta olmak üzere artan yeni çevresel riskleri de dikkate alarak ulusal orman yangınlarını önleme ve söndürme mastır planını yapacaklarını belirterek, ormanlık alanların talan edilmesine müsaade etmeyeceklerini aktardı.

Orman yangınlarında kullanılacak uçan araç envanterini kamucu bir yaklaşımla oluşturacaklarını söyleyen Öztrak, uçakların bakım ve idame görevini, Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kurumu'nun iş birliği içinde yapmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

"İklim değişikliği, gıda güvenliği için de çok önemli bir risk"

İklim değişikliğinin, gıda güvenliği için de çok önemli bir risk olduğunu vurgulayan Öztrak, kuraklık, düzensiz yağış ve sellerin gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Bu sene ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olunduğunu, bu nedenle Orta Anadolu'da buğday ve arpa üretiminde verim kaybının yüzde 50'den fazla olacağının tahmin edildiğini dile getiren Faik Öztrak, "Hükümet her yıl artan kuraklık riskiyle ilgili bugüne kadar ne yaptı?" sorusunu yöneltti.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren, temmuzda fiyatların uçtuğunu, enflasyonda en üst sıralara yerleşildiğini öne süren Öztrak, geçen hafta Hazine Nakit Dengesinin açıklandığını hatırlattı. Faik Öztrak, "Temmuzda Hazinenin nakit açığı 67,9 milyar lirayla rekor kırdı. Faiz harcamaları hariç nakit açığı o da uçtu. 46,2 milyar lira ile bir başka rekor kırdı. Temmuzda faiz harcamaları da uçtu, 21,7 milyar lirayla yine rekor kırdı." dedi.

Öztrak, "Beyefendi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 'faiz indir sinyali verdim, inşallah anlarlar' diyor. 12 Ağustos'ta faiz indirilmezse ne olacak?" sorusunu yöneltti.

-"Afgan erkeklerinden oluşan taburlar akın akın Türkiye'yi istila ediyor"

CHP Sözcüsü Öztrak, sınırların kevgire döndüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:

"Rus jetini birkaç kilometre sınırımıza girdi diye siz düşürmediniz mi? Gerçi sonra astarı yüzünden pahalıya gelince işi FETÖ'ye yıkan da siz oldunuz. Yetmedi, bir de Ruslardan özür dilemek için 2,5 milyar dolar verip hala kullanamadığınız S-400'leri aldınız ama şimdi o sınırlardan Afgan erkeklerinden oluşan taburlar, ellerinde tek bir çanta bile olmadan geçiyor, akın akın Türkiye'yi istila ediyor. Hükümet nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?

Taliban ele geçirdiği bölgelerde, tüm hapishaneleri boşaltıyor. Bununla ilgili görüntüler sosyal medyaya düşmeye başladı. Yarın bir gün bu hapishane kaçkınları, bizim şehirlerimize dayandığında ne yapacaksınız? Millete nasıl hesap vereceksiniz?"

Bu konuda devletin kurumları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı açıklamalarının olduğunu ileri süren Öztrak, "Anlaşıldı ki devlet, Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında ABD ile ne görüştüğünü bilmiyor. Konuşulanları bir tek Erdoğan biliyor. Bir de, devlet teamüllerine aykırı olarak toplantıya alınan Kavakçı'nın kızı. Anlaşılan Erdoğan ABD ile bir olmuş, Türkiye'ye kontrolsüz göçmen akınını kabul etmiş, teşvik ediyor." diye konuştu.

"Bu millet Mehmetçiğine sınırda ihtiyaç duyuyor"

Milli Savunma Bakanının "Kabil Havalimanı'nın işletmesiyle ilgili görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandığını aktaran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Akar, bu millet Mehmetçiğine bugün sınırda ihtiyaç duyuyor. Siz gitmişsiniz Kabil'de, egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmuşsunuz. Gürbüz, genç Afgan erkekleri kaçıp İstanbul'a gelecek, benim Mehmetçiğim Afganistan havalimanını savunmak için Kabil'e gidecek. Bu çirkin becayişi bu millet içine sindirmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kendinize gelin. Uyardık, uyarıyoruz. Ülkemizde gayrıresmi rakamlarla 5 milyon Suriyeli var. Bir de bunun üstüne yüz binlerce Afgan gelirse, bu terazi bu sıkleti çekmez.

Madem bu ülke güçlü bir ülke, madem siz bu işin finansmanını iyi biliyorsunuz o zaman yapacağınız bellidir. 3-5 milyar avroyu Avrupalılara verelim, milyonlarca Suriyeliyi, Afganlıyı oraya gönderelim. Ülkemizin demografik yapısının, sosyal dengelerinin çok büyük bir tehditten kurtulmasını sağlayalım. Türkiye ekonomisi düşük teknoloji, düşük gelir tuzağına takılıp kalmasın. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği kurtulsun. Sabah akşam, beka diyen Sayın Bahçeli'ye de sormak istiyoruz. Ortağınız Türkiye'nin en önemli beka meselesinde, milletimizi sırtından hançerliyor ama sizden gık çıkmıyor. Bu içinize siniyor mu? Buna sessiz kalmak suça iştiraktir. Bugün buna sessiz kalan, yarın millete dönüp 'ben milliyetçiyim' diyemez."

"Türkiye salgında okulları en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri oldu"

Kovid-19 salgınının toplumsal sağlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Öztrak, vaka sayılarında dünyada ilk 10 ülke arasına yeniden girildiğini söyledi.

Bir ay sonra okulların açılacağını hatırlatan Öztrak, Milli Eğitim Bakanının neden istifa ettiğinin açıklanması gerektiğini aktardı.

Faik Öztrak, "Türkiye salgın döneminde okulları en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri oldu. Türkiye'nin bu eğitim dönemini de kaybetme lüksü artık yok. Aksi halde kayıp kuşak riski daha da artacak. Bu nedenle okullardaki öğretmen ve personelin aşılanmasında bir sıkıntı varsa, bunlar mutlaka ivedilikle giderilmelidir. Velilerimiz, yeni atanan Milli Eğitim Bakanından bu konularda açıklama bekliyor." diye konuştu.

Salgının yeni varyantlarla başka ülkelerde de hız kazandığını, bu nedenle ülkeler arasında veri paylaşımı konusunda şeffaflığa gerek duyulduğunu dile getiren Öztrak, Türkiye'nin dünya standartlarında veri paylaşımı yapmadığını, rakamları kararttığını öne sürdü.

CHP Sözcüsü Öztrak, "hafta sonu Burhan Kuzu hakkında bazı ciddi iddiaların gündeme geldiğini" ifade ederek, bu konunun da aydınlatılmasını beklediklerini kaydetti.

"Yeni bir suni gündem harekatı..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'lilerden kendisine gelen eleştirilere yönelik olarak 'Partim beni nasıl durduracak' çıkışında bulunmuştu. Bu çıkış Genel Merkezde nasıl bir yanıt buldu?" sorusuna Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevinin başında, çalışmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

"CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski AK Partili Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddia edildi. Bu iddialar doğru mu?" sorusu üzerine de Öztrak, "İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık, öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin çalıp kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin, başka bir şey söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp